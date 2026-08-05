Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /विदिशा
  • /Zee News की खबर का बड़ा असर: विदिशा में अब जान जोखिम में डालकर स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, प्रशासन ने कर दी ये व्यवस्था

Zee News की खबर का बड़ा असर: विदिशा में अब जान जोखिम में डालकर स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, प्रशासन ने कर दी ये व्यवस्था

Zee News पर विदिशा के ककरुआ गांव की छात्राओं को जान जोखिम डालकर स्टॉप डैम कूदकर स्कूल जाते हुए खबर दिखाए जाने के बाद शिक्षा विभाग जागा है, जिसके बाद छात्राओं को परमानेंट निजात मिल गई है. प्रशासन ने स्टॉप डैम का रास्ता बंद कर दिया है और गांव के स्कूल को 10वीं क्लास तक अपग्रेड किया गया है.

Written ByZee Pramod Sharma
Published: Aug 05, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:07 PM IST
Zee News की खबर का बड़ा असर: विदिशा में अब जान जोखिम में डालकर स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, प्रशासन ने कर दी ये व्यवस्था

About the Author

Zee Pramod Sharma

Zee Pramod Sharma

प्रमोद शर्मा ज़ी न्यूज में एसोसिएट एडिटर हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें एक दशक से अधिक का अनुभव है. अपनी बेबाक, तथ्यपरक और जमीनी रिपोर्टिंग के लिए पहचाने जाने वाले प्रमोद शर्मा ने देश के कई संवेदनशील मुद्दों पर ऐसी खोजी रिपोर्टें की हैं, जिन्होंने व्यापक जनचर्चा के साथ-साथ लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. उनकी चर्चित रिपोर्टों में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और उन पर होने वाले अत्याचार, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के कथित अर्धधर्मांतरण जैसे विषय प्रमुख रहे हैं.

प्रमोद शर्मा ज़ी न्यूज के लोकप्रिय चुनावी शो 'चुनावी दूरबीन' के होस्ट भी हैं. इस कार्यक्रम के माध्यम से वे चुनावी राज्यों की राजनीतिक नब्ज़, ज़मीनी समीकरण, मतदाताओं का मूड और सत्ता की वास्तविक तस्वीर दर्शकों तक सरल और तथ्यात्मक अंदाज में पहुंचाते हैं. उन्होंने पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में व्यापक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किए हैं. उनकी कई खोजी रिपोर्टों ने प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और संबंधित सरकारों व एजेंसियों को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया.

यदि आप प्रमोद शर्मा से सीधे जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें ईमेल कर सकते हैं: Pramod2.sharma@zeemedia.com. इसके अलावा इंस्टाग्राम (@Zee_Pramod)

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बालाघाट में बड़ी लूट: सराफा व्यापारी से 2 करोड़ के सोने-चांदी के जेवरात लूटे
2
3
4
5