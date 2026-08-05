/Zee News की खबर का बड़ा असर: विदिशा में अब जान जोखिम में डालकर स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, प्रशासन ने कर दी ये व्यवस्था

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अब विदिशा के ककरुआ गांव की छात्राओं बेतवा नदी के उफनते स्टॉप डैम पर जान जोखिम में डालकर, पिलरों के ऊपर छलांग लगाते हुए स्कूल पहुंचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा. ज़ी न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है और नींद से जागे शिक्षा विभाग के अलावा स्थानीय प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए मामले में एक्शन लिया है. प्रशासन ने न केवल खतरनाक बने स्टॉप डैम वाले रास्ते की बैरिकेडिंग कर उसे बंद कर दिया है, बल्कि छात्राओं को पढ़ाई के लिए पास के ही गांव में स्कूल को हाईस्कूल का दर्जा देकर कक्षा 9वीं और 10वीं के संचालन की आधिकारिक अनुमति जारी कर दी है, ताकि बच्चों को दूसरे गांव या नदी पार न जाना पड़े.
मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय (भोपाल) और जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ग्राम ककरुआ चक्क, इमलिया और किरमची बघेरा के विद्यार्थियों की कठिनाई को देखते हुए 'शासकीय माध्यमिक शाला किरमची बघेरा' को अपग्रेड कर इसे शासकीय हाईस्कूल बना दिया गया है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ही यहां 9वीं और 10वीं क्लास की कक्षाएं संचालित करने की मंजूरी दे दी गई है. इसके साथ ही पढ़ाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से दो टीचर्स की अस्थायी नियुक्ति भी कर दी है. सामाजिक विज्ञान के लिए मुकेश शर्मा और गणित के लिए विमल राठौर को नियुक्त किया गया है.
Zee News की खबर का असर
बता दें कि हाल ही में 'ज़ी न्यूज़' ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ककरुआ गांव की एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें स्कूली बच्चे उफनती बेतवा नदी पर बने चेक डैम पर बने कंक्रीट पिलरों के ऊपर छलांग लगाकर नदी पार करने को मजबूर थे. स्कूल जाने के लिए बच्चों को जान की बाजी लगना पड़ता था और जरा सी चूक का मतलब सीधे उफनती नदी में गिरना था. गांव में 8वीं के आगे स्कूल न होने के कारण इन बच्चों को अपनी जान हथेली पर रखकर रोज स्कूल जाना पड़ता था. अब Zee News की खबर का असर हुआ है और प्रशासन ने ना सिर्फ स्टॉप डैम वाले रास्ते को बंद कर दिया है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई की ेलिए गांव के ही स्कूल को हाईस्कूल का दर्जा देकर 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की अनुमति दे दी है.
Zee News की खबर का बड़ा असर, विदिशा में डैम पार करके जाते थे बच्चे, स्टाप डैम पर बेरिकेडिंग लगाई गई, अब स्कूल शिफ्ट किया गया#ZeeNews #Vidisha #MPNews #Schools | @shikha_thakur7 @A_suryavanshi_ pic.twitter.com/ypAUpySGoq
— Zee News (@ZeeNews) August 5, 2026
छात्राओं के चेहरे पर लौटी मुस्कान
Zee News पर पढ़ाई के लिए बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालने की ख़बर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और स्टॉप डैम के खतरनाक मुहाने पर बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया. अब गांव के पास ही 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू होने और शिक्षकों की तैनाती के आदेश से गांव के बच्चों और अभिभावकों में खुशी की लहर है. छात्राओं ने ज़ी न्यूज़ का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब उन्हें पढ़ाई के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी.