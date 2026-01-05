Advertisement
विदिशा में सिर्फ 10 मिनट में 20 लाख की चोरी, 10 किलो चांदी और 10 तोला सोना लेकर फरार हुए चोर

Vidisha News: विदिशा में खरीफाटक रोड पर अरिहंत ज्वेलर्स से सिर्फ 10 मिनट में 20 लाख रुपये से ज़्यादा के गहने चोरी हो गए. लगभग छह नकाबपोश लुटेरों ने पहले सिक्योरिटी गार्ड पर हमला किया, फिर जैक का इस्तेमाल करके शटर उठाया और चेन गेट तोड़ दिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:33 AM IST
Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के विदिशा में चोरों ने सिर्फ 10 मिनट में 20 लाख रुपये से ज़्यादा की चोरी की और फिर भाग गए. शक है कि करीब एक दर्जन लोगों के गैंग ने जो शायद विदिशा जिले के बाहर के थे इस वारदात को अंजाम दिया. चोरी के सामान में लगभग 10 किलोग्राम चांदी, 10 ग्राम सोना और 25,000 रुपये कैश शामिल थे. पूरी घटना दुकान के अंदर और बाहर लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई.

सिर्फ 10 मिनट में 20 लाख की चोरी
बताया जा रहा है कि चोरी से पहले बदमाशों ने दुकान की रखवाली कर रहे कर्मचारी पर हमला भी किया. सिक्योरिटी गार्ड ने उसी रात दुकान के मालिक को चोरी के बारे में बताया. इसके बाद रविवार सुबह कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट्स लिए, और क्राइम सीन पर एक पुलिस डॉग स्क्वॉड को भी लाया गया. शनिवार और रविवार की दरमियानी रात शहर में सेंटर पॉइंट, खरीफाटक रोड पर मेन रोड पर स्थित अरिहंत ज्वेलर्स में करीब छह लोगों का एक गैंग आया. वहां गैंग ने पहले सिक्योरिटी गार्ड पर गुलेल से हमला किया और उसे घायल कर दिया.

फिर उन्होंने जैक का इस्तेमाल करके शटर उठाया और एक मोटी लोहे की रॉड से उसे तोड़ दिया. शटर के अंदर लगा चेन गेट भी तोड़ दिया गया था. उन्होंने काउंटर डिस्प्ले केस में रखी चांदी की ज्वेलरी और तीन अलग-अलग पैकेट में रखी चांदी चुरा ली. इसके अलावा, उन्होंने लगभग 10 तोला (लगभग 117 ग्राम) सोने की ज्वेलरी भी चुराई. गैंग ने पूरी चोरी लगभग 10 मिनट में पूरी कर ली.

सात दिन पहले दुकान की रेकी
रिपोर्ट के अनुसार, लगभग सात दिन पहले दुकान के पास कुछ संदिग्ध लोग देखे गए थे, जो शायद दुकान का जायजा ले रहे थे. शक होने पर दुकान के मालिक ने उन लोगों से पूछा कि वे दुकान के आसपास क्यों घूम रहे हैं, लेकिन वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. दुकान के मालिक ने इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी और पूरी बात बताई. यह जानकारी मिलने के बावजूद, पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, और इसके बाद यह बड़ी चोरी हो गई.

दुकान संचालक के मुताबिक जिस समय चोरी हुई थी उसके करीब 15 मिनिट पहले ही पुलिस की गश्त टीम दुकान के सामने से निकली थी लेकिन पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आया. बताया गया कि दुकान के पिछले हिस्से के पीछे पटरी हैं और बीच में एक दीवार है जहां से चोरो ने दुकान के पास गली में जगह बनाई होगी. मौका देखकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया. ज्वेलरी की दुकान से जो जेवरात चोरी हुए थे उसके कुछ पैकेट पटरी के आसपास भी दिखाई दिए हैं.दुकान के मालिक के अनुसार, चोरी होने से लगभग 15 मिनट पहले एक पुलिस पेट्रोल टीम दुकान के पास से गुज़री थी, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा.चोरी किए गए गहनों वाले कुछ पैकेट रेलवे ट्रैक के पास बिखरे हुए मिले.

साइबर सेल भी जांच में जुटी
पुलिस के अनुसार इस चोरी के पीछे गुना इलाके का कोई गैंग हो सकता है. CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कई अहम सुराग मिले हैं. अपराधियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं और उन्हें इलाके में भेजा गया है. साइबर सेल भी जांच में मदद कर रही है. पुलिस का दावा है कि मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.

