विवादों में 'खेलो एमपी'! बीपीएड संघ ने सरकार को दी चेतावनी, नियमों में बदलाव की मांग

Khelo MP Update: मध्य प्रदेश में खेलो एमपी योजना का आयोजन होने जा रहा है. इससे पहले ही विवादों में आ गया है. इसको लेकर बुधवार को बीपीएड संघ के बैनर तले खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने नए नियमों का विरोध किया है. उन्होंने इसके नियमों में बदलाव की मांग की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 09, 2026, 06:08 PM IST
'Khelo MP' Controversy: मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'खेलो एमपी' योजना शुरू होने से पहले ही विवादों के घेरे में आ गई है. विदिशा में बुधवार को बीपीएड संघ के बैनर तले खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने योजना के नए नियमों के विरोध में मोर्चा खोल दिया. संघ के पदाधिकारियों ने खेल मंत्री के नाम एक ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर अनुभा जैन को सौंपकर नियमों में तत्काल संशोधन की मांग की है.

बीपीएड संघ मध्य प्रदेश संगठन मंत्री पंकज भार्गव ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि नए नियमों के तहत खिलाड़ियों के लिए संबंधित खेल संघों में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकारी आयोजन को निजी हाथों में सौंपने और निजी संघों की 'तिजोरी' भरने की साजिश है. भार्गव ने सवाल उठाया कि क्या यह आयोजन प्रदेश की प्रतिभाओं को निखारने के लिए है या निजी संघों के मुनाफे के लिए ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि खेल संघों द्वारा पंजीकरण के नाम पर भारी शुल्क वसूला जाता है. ऐसे में ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान खिलाड़ी, जिनके पास जानकारी और संसाधनों का अभाव है, इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे.

नियमों में सुधार की मांग की 
ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि खेल संघों का अनिवार्य पंजीकरण तुरंत समाप्त किया जाए. खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सीधे खेल विभाग के माध्यम से निःशुल्क हो. ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए स्थानीय स्तर पर सरल प्रक्रिया अपनाई जाए. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों में सुधार नहीं हुआ, तो 'खेलो एमपी' केवल संपन्न वर्ग तक सीमित रह जाएगी और गांव की वास्तविक प्रतिभाएं मैदान से बाहर रह जाएंगी और सरकार का सभी को समान रूप से खेलने के अवसर देने का ध्येय भी समाप्त हो जाएगा. इस दौरान खेल प्रशिक्षक और बीपीएड संघ के सदस्य उपस्थित रहे.

एमपी में होगा खेलो एमपी का आयोजन
बी.पी. एड. संघ मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री पंकज भार्गव ने बताया कि मध्य प्रदेश में खेलो एमपी का आयोजन होने वाला है. मध्य प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस बार एक नया नियम देखने को मिल रहा है कि खेलो एमपी में वही खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर पाएगा, जो खेल संघों में जिनका रजिस्ट्रेशन हो. लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जो खेलो एमपी कराने का ध्येय है, वो ध्येय है कि हम सभी लोगों को पार्टिसिपेशन कराएं, लेकिन कहीं ना कहीं यह ध्येय पूरा नहीं हो रहा है. क्योंकि खेलों, खेल संघों में पंजीयन कराने के लिए कुछ शुल्क भी देना पड़ता है और मैं मुझे एक समझ, मेरी समझ से परे यह चीज है कि ग्रामीण अंचल में जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, वो किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे. 

रिपोर्टः दीपेश शाह, विदिशा

