MP में गूंजेगा 'जय लंकेश', राम-रावण की सेनाओं में होगा पत्थर युद्ध, होगी लंकापति की पूजा

MP News-मध्यप्रदेश में विजयदशमी में एक तरफ जहां बड़े आयोजनों में रावण दहन होगा, वहीं दूसरी ऐसी भी जगह हैं जहां रावण की पूजा की जाएगी. विजयदशमी पर रावण को पूजा जाएगा, तो एक जगह पर राम और रावण की सेनाओं के बीच पत्थर मार युद्ध होगा.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 29, 2025, 01:13 PM IST
MP Unique Traditions-मध्यप्रदेश में विजयदशमी को लेकर शहर से लेकर गांव तक बड़े आयोजनों की तैयारी शुरू कर दी गई है. दशहरा के पर्व पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाएगा. लेकिन विदिशा जिले में रावण की पूजा की जाएगी. एक जगह पर तो राम-रावण की सेनी के बीच पत्थर मार युद्ध का भी आयोजन किया जाएगा. चलिए जानते हैं इन परंपराओं के बारे में

रावण की होती है पूजा
विदिशा जिले की नटेरन तहसील के रावण गांव में रावण की पूजा की परंपरा है. मान्यता है कि गांव के पास स्थित पहाड़ी पर दानव रहता था, जिससे स्थानीय लोग परेशान थे. रावण ने इस दानव का वध कर ग्रामीणों की रक्षा की थी. इसके बाद से गांव के लोग रावण को रावण बाबा कहकर बुलाते हैं. दशहरा पर जहां देशभर में रावण दहन होता है तो यहां रावण की पूजा की जाती है. करीब 40 साल पहले गांव में मंदिर का निर्माण कराया गया, इस मंदिर में रावण की आराम मु्द्रा में लेटे हुए 8 फीट लंबी प्रतिमा है.

भगवान की नहीं होती पहले पूजा
दशहरा पर्व पर मंदिर में भंडारे का आयोजन भी होता है. दशहरा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गी हैं. ग्रामीण संतोष धाकड़ ने बताया कि रावण बाबा के प्रति पूरा गांव श्रद्धाभाव रखता है. हर शुभ कार्य में उन्हें ही पहला निमंत्रण दिया जाता है. किसी भी तरह के आयोजन में सबसे पहले रावण बाबा की पूजा की जाती है. इसके अलावा ब्चों के जन्म पर सबसे पहले रावण बाबा के दर्शन कराए जाते हैं. इस गांव में युवा भी हाथों पर जय लंकेश का टैटू बनवाते हैं. वहीं वाहनों पर भी जय लंकेश देखने को मिलता है. 

पत्थर मार युद्ध
आनंदपुर क्षेत्र में कालादेव गांव में भी कुछ ऐसी परंपरा देखने को मिलती है. यहां भी रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता है. सालों पुरानी परंपरा के अनुसार इस बार भी कालादेव गांव में राम और रावण की सेना के बीच पत्थर मार युद्ध होता है. ग्रामीणों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. मान्यता के अनुसार ही पत्थर मार युद्ध में गोफन से पत्थर राम सेना पर फेंके जाते हैं. ग्रामीणों के अनुसार, नवरात्रि की शुरूआत से गांव में रामलीला का मंचन स्थानीय कलाकारों द्वारा किया जाता है. दशहरे पर रामलीला के अंतिम दिन राम-रावण सेना के बीच युद्ध होता है. 

दशहरा पर होता है युद्ध
दशहरे के दिन हजारों लोगों के सामने पत्थर युद्ध होता है. इससे पहले दशहरे मैदान के बीच में राम दल का ध्वज गाड़ा जाता है. युद्ध में करीब 200 मीटर दूरी पर रावण सेना में भील और बंजारा समूह के लोग शामिल होते हैं और गोफन से पत्थर मारने को तैयार खड़े रहते हैं. राम सेना के रूप में गांव के लोग होते हैं, जो ध्वज से दूर खड़े रहते हैं. ध्वज के चक्कर लगाने के दौरान रावण सेना के लोग गोफन से पत्थर मारते हैं. राम सेना ध्वज के तीन चक्कर लगाती है और रावण सेना पत्थर बरसाती है. ध्वज के तीन चक्कर लगाने के बाद रावण का वध होता है और युद्ध रुक जाता है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Vidisha की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

