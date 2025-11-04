Advertisement
एमपी में भूतों को मिल रहा फ्री राशन! 390 दुकानों पर 16 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला आया सामने

MP Free Ration Scam: विदिशा में फ्री राशन वितरण प्रणाली में बड़ा घोटाला सामने आया है. बताया जा रहा है कि गरीबों के लिए भेजे गए राशन में करीब 16 करोड़ रुपए की भारी गड़बड़ी सामने आई है. वहीं जांच समिति की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, कि कई दुकानों ने गरीबों का दिए जाने वाला राशन डकार लिया है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:26 PM IST
Vidisha Free Ration Distribution: मध्यप्रदेश के विदिशा जिले से सरकारी राशन वितरण में बड़ा घोटाला सामने आया है. जिला प्रशासन की जांच में खुलासा हुआ है कि कोरोना काल के दौरान गरीबों के लिए भेजे गए राशन में करीब 16 करोड़ रुपए का खेल हुआ है. यह गड़बड़ी 390 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर पाई गई है. कलेक्टर अंशुल गुप्ता के निर्देश पर गठित जांच समिति की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि कई दुकानों ने गरीबों के हिस्से का अनाज ही डकार लिया. अब प्रशासन इन दुकानदारों से वसूली की प्रक्रिया शुरू कर चुका है.

वहीं जिला आपूर्ति अधिकारी अनिल तंतुवाय ने बताया कि शासन के आदेशों के तहत जांच पूरी कर ली गई है और सभी संचालकों को वसूली नोटिस जारी किए जा चुके है. रिपोर्ट के मुताबिक, जब लोगों को राहत देने के लिए मुफ्त राशन दिया जा रहा था, उसी दौरान कुछ दुकानों ने फर्जीवाड़ा कर सरकारी अनाज का उठाव दिखाया. कई जगह मृत लोगों और प्रवासी परिवारों के नाम पर भी एंट्रियां की गईं. इस खुलासे से प्रशासन में हड़कंप मच गया है और हर संचालक पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

कई ग्रामीणों ने लगाए आरोप
रिपोर्ट के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कार्रवाई केवल रकम वसूलने तक ही सीमित रहेगी या फिर दोषियों पर एफआईआर भी दर्ज होगी. गांवों में लोग यह पूछ रहे हैं कि जब राशन हमारे नाम पर जारी हुआ था, तो हमें क्यों नहीं मिला. कई ग्रामीणों का कहना है कि महामारी के समय जब हर परिवार मुश्किल में था, तब दुकानदारों ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया. यह घोटाला न केवल भ्रष्टाचार की कहानी कहता है बल्कि सरकारी योजनाओं की सच्चाई भी उजागर करता है.

एक-एक दाने का होगा हिसाब
कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने कहा है कि सरकारी अनाज जनता का अधिकार है और जो भी व्यक्ति उस पर डाका डालने की कोशिश करेगा, उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन ने तय किया है कि हर दोषी से एक-एक दाने का हिसाब लिया जाएगा. विदिशा जिले का यह मामला पूरे मध्यप्रदेश के पीडीएस सिस्टम के लिए चेतावनी बन गया है. अब लोगों की नजर इस बात पर है कि दोषियों पर कब तक सख्त कानूनी कार्रवाई होती है, ताकि भविष्य में कोई भी गरीबों के हिस्से का अनाज हड़पने की हिम्मत न कर सके.

mp ration scam

