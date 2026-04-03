93 में से 92 छात्र फेल, संदीपनी स्कूल का शर्मनाक रिजल्ट देख भड़के विधायक उमाकांत शर्मा, प्रिंसिपल की लगाई क्लास

Sandipani School Result: लाटेरी में एक जन-संवाद कार्यक्रम के दौरान BJP विधायक उमाकांत शर्मा ने संदीपनी स्कूल के खराब नतीजों को लेकर शिक्षकों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की. कक्षा 9 के 'सेक्शन C' में 93 में से 92 छात्र फेल हो गए और पूरे स्कूल में 332 में से 245 छात्र पास नहीं हो पाए, जिसके चलते विधायक ने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की.
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Sandipani School Result: लाटेरी में आयोजित एक जन-संवाद कार्यक्रम के दौरान BJP विधायक उमाकांत शर्मा ने शिक्षा विभाग के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की. उनका गुस्सा विशेष रूप से संदीपनी स्कूल के बेहद खराब नतीजों को लेकर था. रिपोर्ट्स के अनुसार, कक्षा 9 के सेक्शन C में 93 में से 92 छात्र फेल हो गए, जबकि पूरे स्कूल में 332 में से 245 छात्र पास नहीं हो पाए, इन नतीजों को देखकर विधायक का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया.
विधायक ने स्कूल में तैनात 60 से ज्यादा शिक्षकों के पढ़ाने के स्तर और काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह स्थिति छात्रों के असंतोषजनक शैक्षणिक नतीजों और सुधार के लिए उचित कदम न उठाए जाने के कारण पैदा हुई है. इस कार्यक्रम के दौरान प्रिंसिपल को कड़ी फटकार लगाई गई और शिक्षा विभाग को सख्त चेतावनी दी गई कि वे स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाएं.
विधायक ने सांदीपनि स्कूल के खराब नतीजों पर जाहीर की नाराजगी
विदिशा जिले के लटेरी सांदीपनि विद्यालय में कक्षा 9 के बिगड़े रिजल्ट को लेकर सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने नाराजगी जाहिर की है. लटेरी में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान विधायक ने प्राचार्य को जमकर फटकार लगा दी. बीते दिनों आए रिजल्ट के दौरान कक्षा 9 में दर्ज 332 बच्चों में से 245 बच्चे फेल हो गए. इतना ही नहीं सेक्शन C के 93 बच्चों में से महज 1 ही विद्यार्थी पास हुआ है. कक्षा 1 से 12 तक संचालित होने वाले सांदीपनि विद्यालय में 60 से ज्यादा शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन बिगड़े हुए इस रिजल्ट ने जिले की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं.
प्राचार्य को लगाई फटकार
भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने मंच से न सिर्फ प्राचार्य को फटकार लगाई बल्कि इस संबंध में जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए है. गौरतलब है कि सांदीपनि विद्यालय में 9th क्लास के बिगड़े हुए रिजल्ट के बाद प्रभारी प्राचार्य ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए बच्चों को ही दोषी ठहरा दिया जिसको लेकर विधायक और भड़क गए.
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