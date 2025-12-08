MP में अर्धनग्न प्रदर्शन पर उतरे पार्षद, विधायक पर विकास में बाधा डालने का लगाया आरोप

Vidisha Protest News: विदिशा नगर पालिका के पार्षद पिछले 27 दिनों से धरने पर बैठे हैं. उनका आरोप है कि विकास कार्य रुक गए हैं और न तो प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिल रहे हैं, न ही संगठन के जिम्मेदार समस्या का समाधान कर रहे हैं. नाराज पार्षदों ने बुधवार को अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया और विधायक पर विकास कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मामला तूल पकड़ता गया.

पार्षदों का कहना है कि उनके वार्डों में सड़क और अन्य निर्माण कार्यों के लिए पहले जारी किए गए टेंडर कथित दखलंदाजी के चलते रद्द कर दिए गए. उनका दावा है कि दो साल पहले तक नगर पालिका सुचारू रूप से काम कर रही थी, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने के बाद अव्यवस्था फैल गई और विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए. इससे आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

कर्मचारियों को हटाने के निर्देश

धरने के 27वें दिन विधायक मुकेश टंडन और अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे. विधायक ने पार्षदों की बात सुनी और तत्काल कुछ कर्मचारियों को हटाने के निर्देश दिए. साथ ही सीएमओ को हटाने के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने का भरोसा दिलाया. विधायक ने सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए विधायक निधि से 50 लाख रुपये स्वीकृत करने की भी घोषणा की.

माफी मांगने से पीछे नहीं हटेंगे

मीडिया से बातचीत में विधायक ने कहा कि शहर की समस्याओं के समाधान में सभी की साझा जिम्मेदारी है. उन्होंने अपील की कि मतभेदों को बढ़ाने के बजाय संवाद से हल निकाला जाए. विधायक ने कहा कि अगर कहीं गलती हुई है तो माफी मांगने से भी पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि शाम तक प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा और विकास कार्य फिर शुरू होंगे.

(रिपोर्टः दीपेश शाह, विदिशा)

