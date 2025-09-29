Advertisement
विदिशा मेडिकल कॉलेज में हंगामा, डॉक्टरों ने जबरन वेंटिलेटर पर रखा, इंजेक्शन से बच्चा हुआ अंधा

Vidisha News: विदिशा मेडिकल कॉलेज पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं. परिजनों का आरोप है कि मामूली सर्दी-जुकाम की शिकायत पर भर्ती चार साल के बच्चे की इलाज के दौरान लगाए गए इंजेक्शन की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 29, 2025, 06:50 AM IST
Vidisha Medical College: मध्य प्रदेश के विदिशा मेडिकल कॉलेज एक बार फिर चिकित्सकीय लापरवाही और  दबाव बनाने के गंभीर आरोपों के कारण सवालों के घेरे में है. इस बार मामला एक चार साल के मासूम से जुड़ा है, जिसे मामूली सर्दी-जुकाम के चलते भर्ती कराया गया था.  परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों ने बच्चे को जबरन वेंटिलेटर पर रखा और एक इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई. इस घटना से स्थानीय लोगों में रोष और चिंता फैल गई है, जबकि प्रशासन मामले की जांच कर रहा है.

यह भी पढ़ें: विदिशा का अस्पताल बना लुटेरा! सुविधाओं की कमी से महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म

 

विदिशा मेडिकल कॉलेज में गंभीर लापरवाही
दरअसल,  विदिशा के मेडिकल कॉलेज में चार साल के मासूम को मामूली सर्दी-जुकाम के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के बाद बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई. परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही और इलाज के दौरान दबाव बनाने का आरोप लगाया है. मामले ने स्थानीय समुदाय में गुस्सा और चिंता पैदा कर दी है, वहीं प्रशासन मामले की जांच में जुटा है. इस घटना से गुस्साए परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के गेट पर चक्काजाम कर दिया जिससे हालात बिगड़ गए.

बच्चे की आँखों की रोशनी चली गई
परिजनों ने लगातार शिकायत की कि बच्चा देख नहीं पा रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने बार-बार यह कहकर टाल दिया कि "बच्चा देख रहा है". जब परिजनों ने इस लापरवाही पर सवाल उठाए तो अस्पताल के गार्डों ने उनके साथ मारपीट तक कर डाली.मामले की सूचना पर पुलिस और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा. तहसीलदार की उपस्थिति में तुरंत बच्चे को बेहतर इलाज के लिए भोपाल एम्स रेफर किया गया.  

यह भी पढ़ें: Vidisha News: झालावाड़ हादसे के बाद जागा प्रशासन, विदिशा में जर्जर स्कूल भवन तोड़ने का आदेश

 

पहले भी लग चुके हैं गंभीर आरोप 
बता दें कि विदिशा मेडिकल कॉलेज पर ऐसे गंभीर आरोप पहली बार नहीं लगे हैं. पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं. मासूम बच्चे की आंखों से जुड़ी इस घटना ने एक बार फिर मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली और कुप्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी लेकिन लापरवाही के आरोपों ने अस्पताल की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचाया है.

