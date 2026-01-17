एमपी में बिछेगा सड़कों का जाल: नितिन गडकरी आज देंगे 4400 करोड़ के 8 हाईवे की सौगात, 3 आधुनिक ड्राइविंग सेंटर्स की होगी शुरुआत

National highway projects MP: आज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 4400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं से यात्रा समय कम होगा, सड़क सुरक्षा में सुधार आएगा और मध्यभारत प्रदेश की आर्थित गतिविधियों को गति मिलेगी.
Madhya Pradesh highways: आज मध्यप्रदेश को सड़क विकास से जुड़ी एक बड़ी सौगात मिलने वाली है. प्रदेश में 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर 4400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी. इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज (17 जनवरी) को विदिशा जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान करेंगे.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दिन को प्रदेश के विकास के लिहाज से ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से मध्यभारत और बुंदेलखंड क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी. साथ ही इससे उद्योग, कृषि और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार, 181 किलोमीटर लंबी ये सड़क परियोजनाएं प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई मजबूती देंगी. उन्नत हाईवे नेटवर्क के जरिए यात्रा समय घटेगा, ईंधन की खपत कम होगी और सड़क हादसों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो सकेगा. इसके साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तीन आधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों का शिलान्यास भी करेंगे. इस पहल को प्रशिक्षित चालकों को तैयार करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. ये प्रोजेक्ट भोपाल, विदिशा, सागर, रायसेन और बुंदेलखंड क्षेत्र को एक हाई-कैपेसिटी नेशनल हाईवे नेटवर्क से जोड़ेंगे. इससे व्यापार, पर्यटन और कृषि उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन में काफी आसानी होगी.
उद्घाटन होने वाले प्रमुख सड़क प्रोजेक्ट
इन प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी जाएगी
