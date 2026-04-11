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विदिशा में यूनियन मीटिंग में बड़ा खुलासा! फर्जी पदाधिकारियों का खेल बेनकाब, अब होगी सख्त कार्रवाई?

Vidisha News: विदिशा में सफाई मजदूर यूनियन की बैठक में फर्जी नियुक्तियों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. इस पर प्रदेश अध्यक्ष ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐसी गतिविधियों को अवैध बताया. उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित होने तक किसी नई नियुक्ति को मान्यता नहीं दी जाएगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 11, 2026, 05:50 PM IST
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Vidisha Labour Union Dispute
Vidisha Labour Union Dispute

Vidisha Labour Union Dispute: मध्यप्रदेश के विदिशा में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन की वर्तमान स्थिति, मजदूरों की समस्याओं और हाल ही में सामने आए नियुक्ति विवाद पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मगनलाल झांझोट ने संगठन के नाम से मिलते-जुलते अन्य समूहों की गतिविधियों पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ लोग संगठन के नाम का दुरुपयोग कर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत और अवैध है.

उन्होंने हाल ही में विदिशा के एक व्यक्ति को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के दावे को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जब तक ऑल इंडिया स्तर पर संगठन से जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक किसी भी नई नियुक्ति को मान्यता नहीं दी जाएगी. झांझोट ने कहा कि संगठन के अंदर जो विवाद है, वह कोर्ट में लंबित है और पूर्व में भी कई लोगों ने अलग-अलग दावे किए, लेकिन सभी मामले न्यायालय में हैं. ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा खुद को पदाधिकारी घोषित करना पूरी तरह अनुचित है.

मजदूरों के हित में काम करना
उन्होंने कार्यकर्ताओं और सदस्यों को संदेश देते हुए कहा कि यदि समाज और सफाई मजदूरों के हित में काम करना है, तो संगठन के साथ रहकर ईमानदारी से कार्य करें. किसी के बहकावे में आकर या छल-कपट के जरिए लोगों को गुमराह करने से बचें, क्योंकि इससे संगठन और समाज दोनों को नुकसान होता है. बैठक में यह भी कहा गया कि जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर लगातार संवाद और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है. विदिशा, सिरोंज, बासौदा और लटेरी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को सुना जा रहा है और उनके समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं.

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मौके पर समस्याओं का समाधान
कार्यक्रम में मुख्य नगरपालिका अधिकारी दुर्गेश सिंह भी मौजूद रहे, जिन्होंने मौके पर ही कुछ समस्याओं का निराकरण किया. इस पर संगठन के पदाधिकारियों ने उनका आभार व्यक्त किया. बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री राजेश कटारे, राष्ट्रीय सचिव सतीश चौहान सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए. कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यवाहक अध्यक्ष दिनेश करोसिया ने किया. वहीं बाद में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग संघर्ष के समय संगठन के साथ खड़े रहते हैं, वही सम्मान के पात्र होते हैं. मजदूरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

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