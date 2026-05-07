फिल्मी स्टाइल में अपहरण! बाइक से शुरू हुआ विवाद और घर के बाहर से उठा ले गए शख्स, 5 गिरफ्तार

Vidisha Kidnapping Case: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण, मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर युवक का अपहरण किया था.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, घटना 6 मई की रात करीब 8 बजे की है. फरियादी मलखान सिंह यादव अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी ग्राम इमलानी की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल ने एक पशु को टक्कर मार दी. इस बात को लेकर बाइक सवार युवकों और फरियादी के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि बाइक सवारों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर फरियादी व उनके बेटे देवेन्द्र के साथ झूमाझटकी की.

आरोपियों ने की तोड़फोड़

इसके बाद दोनों युवकों ने अपने अन्य साथियों को फोन कर मौके पर बुला लिया. बताया जा रहा है कि दो कारों में सवार होकर पहुंचे आरोपियों ने ट्रैक्टर में तोड़फोड़ की, पत्थर फेंके और लाठी-डंडों तथा तेज धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने फरियादी का अपहरण कर उन्हें वाहन में बैठाकर अपने साथ ले गए.

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पुलिस ने मामला किया दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही सिरोंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो वाहन के नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान की और कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों में फैजान, जहीर, इमरान, साजिद और अनस शामिल हैं. सभी आरोपियों को सिरोंज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में सिरोंज थाना पुलिस सहित जिले के कई थाना प्रभारियों और पुलिस टीम की अहम भूमिका रही.

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