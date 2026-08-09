/विदिशा में तीसरी राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप, 200 खिलाड़ी कर रहे राष्ट्रीय टीम में जगह के लिए मुकाबला

इस प्रतियोगिता का क्या है उद्देश्य

इस प्रतियोगिता का सबसे अहम उद्देश्य पुणे में होने वाली 5वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए मध्य प्रदेश की टीम तैयार करना है. राज्य स्तरीय मुकाबलों में अपने-अपने वर्ग में बेहतर प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा. ऐसे में खिलाड़ियों के लिए यह प्रतियोगिता केवल पदक जीतने का मौका नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की राह भी है. इसी लक्ष्य के साथ खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ मुकाबलों में उतर रहे हैं और अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं.