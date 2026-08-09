/विदिशा में तीसरी राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप, 200 खिलाड़ी कर रहे राष्ट्रीय टीम में जगह के लिए मुकाबला

राज्य चुनें
MP Taekwondo Championship: मध्य प्रदेश के विदिशा खेल स्टेडियम के मल्टीपरपज हॉल में तीसरी राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. इंडियन ताइक्वांडो के बैनर तले हो रही इस प्रतियोगिता में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से करीब 200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता में कैडेट, जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी अपने-अपने वजन वर्ग में मुकाबला कर रहे हैं. प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है. स्टेडियम में दिनभर मुकाबलों के दौरान खेल भावना और खिलाड़ियों का जोश देखने को मिल रहा है.
प्रतियोगिता में मुरैना, ग्वालियर, इंदौर, खंडवा, छिंदवाड़ा, जबलपुर, विदिशा, भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों के खिलाड़ी पहुंचे हैं. इसके अलावा भोपाल अकादमी और धार स्थित साई केंद्र के खिलाड़ी भी प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं. प्रतियोगिता की निगरानी एकलव्य और विक्रम अवॉर्ड से सम्मानित कोच अतुल जाट कर रहे हैं. अलग-अलग आयु और वजन वर्गों में खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले हो रहे हैं. कई खिलाड़ी पहले भी राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.
इस प्रतियोगिता का क्या है उद्देश्य
इस प्रतियोगिता का सबसे अहम उद्देश्य पुणे में होने वाली 5वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए मध्य प्रदेश की टीम तैयार करना है. राज्य स्तरीय मुकाबलों में अपने-अपने वर्ग में बेहतर प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा. ऐसे में खिलाड़ियों के लिए यह प्रतियोगिता केवल पदक जीतने का मौका नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की राह भी है. इसी लक्ष्य के साथ खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ मुकाबलों में उतर रहे हैं और अपनी जगह पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं.
राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं. खंडवा के अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी मंजीत भी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए विदिशा पहुंचे हैं. उनके साथ प्रदेश के कई प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी भी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं. मल्टीपरपज हॉल में मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है. कोच अतुल जाट के अनुसार, प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर मिलेगा.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट