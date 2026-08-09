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विदिशा में तीसरी राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप, 200 खिलाड़ी कर रहे राष्ट्रीय टीम में जगह के लिए मुकाबला

Vidisha Taekwondo Championship News: विदिशा में तीसरी राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता के गोल्ड मेडल विजेताओं का चयन पुणे में होने वाली 5वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 09, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:51 PM IST
विदिशा में तीसरी राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप, 200 खिलाड़ी कर रहे राष्ट्रीय टीम में जगह के लिए मुकाबला
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विदिशा में तीसरी राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप, 200 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा
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