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पारा चढ़ा तो पागल हुए आवारा कुत्ते! एक दिन में 12+ लोगों को बनाया शिकार, दहशत में डूबा पूरा मोहल्ला

Vidisha News: विदिशा में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है. पिछले 24 घंटों में लगभग एक दर्जन लोग कुत्तों के हमले का शिकार हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 21, 2026, 06:55 AM IST
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पारा चढ़ा तो पागल हुए आवारा कुत्ते! एक दिन में 12+ लोगों को बनाया शिकार, दहशत में डूबा पूरा मोहल्ला

Vidisha News: मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती संख्या ने प्रशासनिक कार्यक्षमता और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हाल ही में हुई एक घटना में आवारा कुत्तों ने शहर के रीटा फाटक इलाके में जमकर आतंक मचाया. महज एक ही दिन में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लगभग 12 लोग इन कुत्तों का शिकार बन गए. एक मासूम तीन साल के बच्चे और एक 12 साल की बच्ची पर हुए हमलों ने स्थानीय निवासियों को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है. पीड़ित बच्चे के परिवार वालों के अनुसार, यह हमला इतना अचानक हुआ था कि उन्हें अपना बचाव करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला. नतीजतन अब लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है.

अस्पताल में मचा हड़कंप
इस घटना के बाद जिला अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई, जहां सभी घायल लोगों को तुरंत एंटी-रेबीज वैक्सीन (ARV) लगाई गई और प्राथमिक उपचार दिया गया. अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार, कुत्ते के काटने के मामलों में यह अचानक हुई बढ़ोतरी चिंता का विषय है.

यह भी पढ़ें: मध्यप्रदेश में तेज गर्मी...सीजन में पहली बार रात में भी चलेंगी गर्म हवाएं, IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

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दहशत में डूबा पूरा मोहल्ला
चिकित्सकों ने इस स्थिति पर तकनीकी राय देते हुए बताया कि तापमान में वृद्धि का जानवरों के व्यवहार पर सीधा असर पड़ता है. जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, कुत्ते ज्यादा तनावग्रस्त और आक्रामक हो जाते हैं, जिसके चलते वे राहगीरों पर हमला करने लगते हैं. फिलहाल पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है. लोग अपने बच्चों को अकेले घर से बाहर भेजने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

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