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कैलाश यात्रा के बीच स्वाती से टूटा संपर्क, नेपाल त्रासदी के बाद विदिशा में परिवार कर रहा इंतजार

Vidisha News: कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गईं विदिशा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. केसी बागरेचा की बेटी स्वाती बागरेचा से संपर्क नहीं हो पा रहा है. कनाडा में रहने वाली स्वाती ईशा फाउंडेशन ग्रुप के साथ यात्रा पर गई थीं. नेपाल में त्रासदी की खबरों के बाद परिवार उनकी सलामती को लेकर चिंतित है.

Written ByZee Media BureauEdited ByManish kushawah
Published: Aug 28, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:04 PM IST
कैलाश यात्रा के बीच स्वाती से टूटा संपर्क, नेपाल त्रासदी के बाद विदिशा में परिवार कर रहा इंतजार
Image Credit: ZEE MEDIA

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