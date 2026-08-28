कैलाश यात्रा के बीच स्वाती से टूटा संपर्क, नेपाल त्रासदी के बाद विदिशा में परिवार कर रहा इंतजार

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Swati Bagrecha Vidisha: नेपाल में आई भीषण त्रासदी ने जहां कई परिवारों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा से भी एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने एक परिवार की खुशियों को चिंता में बदल दिया है. विदिशा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. केसी बागरेचा की बेटी स्वाती बागरेचा कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान लापता बताई जा रही हैं. स्वाती कनाडा में रहती हैं और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारत आई थीं. बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी बेटी को परिजनों के पास छोड़ा और इसके बाद ईशा फाउंडेशन ग्रुप के साथ यात्रा के लिए रवाना हुई थीं. यात्रा के दौरान वह लगातार परिवार के संपर्क में थीं, लेकिन नेपाल में त्रासदी की खबर सामने आने के बाद से परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है.
विदिशा का यह घर, जहां रक्षाबंधन के मौके पर खुशियां होनी थीं, आज वहां चिंता और इंतजार का माहौल है. परिजन उस बेटी का इंतजार कर रहे हैं, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गई थी, लेकिन अब उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है. स्वाती बागरेचा कनाडा में रहती हैं और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारत आई थीं. परिजनों के मुताबिक, स्वाती करीब 10 से 15 दिन पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुई थीं. बताया जा रहा है कि वह ईशा फाउंडेशन ग्रुप के साथ यात्रा कर रही थीं. यात्रा के दौरान स्वाती लगातार परिवार के संपर्क में थीं और परिजनों को भरोसा था कि यात्रा पूरी करने के बाद वह सुरक्षित वापस लौट आएंगी. लेकिन नेपाल में सामने आई त्रासदी की खबरों ने परिवार की चिंता बढ़ा दी.
संपर्क करने की कोशिश
रक्षाबंधन का त्योहार आया, लेकिन इस परिवार के लिए यह दिन खुशियों के बजाय इंतजार और चिंता लेकर आया. बहन की कलाई पर राखी है, लेकिन भाई-बहन के इस त्योहार पर स्वाती की मौजूदगी नहीं है. परिजन बार-बार फोन कर रहे हैं।. फोन की घंटी भी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा. परिवार को अब सिर्फ एक उम्मीद है कि किसी तरह स्वाती से संपर्क हो जाए और उनकी कुशल-क्षेम की जानकारी मिल सके. परिजनों का कहना है कि फोन पर रिंग जा रही है, लेकिन बात नहीं हो पा रही है और वे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह स्वाती से संपर्क हो जाए.
परिजन लगाए बैठे उम्मीद
एक तरफ नेपाल में आई त्रासदी की तस्वीरों ने चिंता बढ़ा रखी है, तो दूसरी तरफ विदिशा का यह परिवार अपनी बेटी की सलामती की खबर का इंतजार कर रहा है. हर फोन कॉल पर उम्मीद जागती है और जवाब न मिलने पर चिंता और गहरी हो जाती है. परिजनों को उम्मीद है कि जल्द ही स्वाती से संपर्क होगा और उनके सुरक्षित होने की खबर मिलेगी.
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