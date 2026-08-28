कैलाश यात्रा के बीच स्वाती से टूटा संपर्क, नेपाल त्रासदी के बाद विदिशा में परिवार कर रहा इंतजार

विदिशा का यह घर, जहां रक्षाबंधन के मौके पर खुशियां होनी थीं, आज वहां चिंता और इंतजार का माहौल है. परिजन उस बेटी का इंतजार कर रहे हैं, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गई थी, लेकिन अब उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है. स्वाती बागरेचा कनाडा में रहती हैं और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारत आई थीं. परिजनों के मुताबिक, स्वाती करीब 10 से 15 दिन पहले कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुई थीं. बताया जा रहा है कि वह ईशा फाउंडेशन ग्रुप के साथ यात्रा कर रही थीं. यात्रा के दौरान स्वाती लगातार परिवार के संपर्क में थीं और परिजनों को भरोसा था कि यात्रा पूरी करने के बाद वह सुरक्षित वापस लौट आएंगी. लेकिन नेपाल में सामने आई त्रासदी की खबरों ने परिवार की चिंता बढ़ा दी.