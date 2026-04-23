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दो विवाहित महिलाओं को हुआ एक-दूसरे से प्यार, एक ने तो पहले ही कर रखी है 3 शादियां; इस केस ने पति को दिन में दिखा दिए तारे...

MP  News: मध्य प्रदेश के विदिशा ने बड़ा ही पेचीदा मामला सामने आया है. यहां दो विवाहित महिलाएं अपने पतियों को छोड़कर आपस में जिंदगी गुजारने के लिए अड़ी हैं

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 23, 2026, 04:32 PM IST
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सांकेतिक फोटो
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vidisha news: मध्य प्रदेश के विदिशा ने बड़ा ही पेचीदा मामला सामने आया है. यहां दो विवाहित महिलाएं अपने पतियों को छोड़कर आपस में जिंदगी गुजारने के लिए अड़ी हैं. सरल शब्दों में कहे तो ये मामला समलैंगिक संबंधों से जुड़ा है जिसे सुनकर आप भी अपना माथा पकड़कर कहेंगे- ये क्या सुन लिया! इस मामले ने आज के दौर में रिश्तों के बदलते स्वरूप को दर्शाया है जिसने पुलिस प्रशासन को भी हैरान कर दिया है. 

दो विवाहित महिलाओं में प्यार
मामला तब सामने आया जब एक विवाहित महिला का पति पुलिस अधीक्षक कार्यालय  में पहुंचकर अपनी पत्नी से तलाक और दूसरी औरत पर कार्रवाई की गुहार लगाई. पीड़ित पति की गुहार सुनकर पुलिस प्रशासन भी दंग रह गई कि ये कैसा मामला है. पीड़ित पति ने बताया कि उसकी पत्नी की किसी दूसरी विवाहित महिला के साथ संबंध है और दोनों ने छुप के समलैंगिक विवाह भी कर रखा है. दूसरी विवाहित महिला, पत्नी के मायके के यहां की हमउम्र रिश्तेदार है. 

एक साल पहले ही हुआ था विवाह
पीड़ित पति ने आगे बताया कि उसकी शादी एक साल पहले ही हुई है और तब से दोनों के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है. शादी के बाद से उसकी पत्नी मायके ही रहती थी और एक-दो बार ससुराल के दर्शन करने आती थी. महिलाओं ने खुद इस बात को कबूला है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं और शादी  भी कर चुकी हैं. 
मानसिक रूप से परेशान पति अब तलाक की मांग कर रहा है और इस रिश्ते से खुद को आजाद करना चाहता है.

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महिला की हो चुकी है 3 शादियां
कहानी में मोड़ तब आया जब दूसरी विवाहित महिला के वैवाहिक जीवन की पोल खुली, खुलासे में सामने आया कि दूसरी विवाहित महिला पहले से ही 3 शादियां कर चुकी है. महिला ने तीनों पतियों को भी छोड़ दिया है. महिला कुछ दिन पहले शिकायतकर्ता के घर भी पहुंची थी ये कहने के लिए कि अपनी पत्नी को छोड़ो नहीं तो जान से मार दूंगी. महिला ने फरियादी के खिलाफ अजीबोगरीब वीडियो बनाकर उसे फंसाने की भी कोशिश की है. अब देखना होगा कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है.

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