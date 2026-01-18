Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhभोपाल

अब 75 किमी घटेगी कोटा-सागर की दूरी! 16 हजार करोड़ की लागत से बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 1 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स मंजूर

Kota Vidisha Sagar Expressway: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश-राजस्थान को जोड़वे वाले कोटा-विदिशा-सागर  ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की घोषणा की है. जिसकी लागत करीब 16 हजार करोड़ रुपए होगी. साथ ही उन्होंने मध्यप्रदेश के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Jan 18, 2026, 09:11 AM IST
MP-Rajasthan New Greenfield Expressway: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश को एक और बड़ी सौगत दी है. शनिवार को विदिशा में आयोजित एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाले नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की घोषणा की. यह एक्सप्रेसवे मध्यप्रदेश के सागर से राजस्थान के कोटा तक विकसित किया जाएगा.  

प्रस्तावित परियोजना का नाम कोट-विदिशा-सागर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रखा गया है. इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर करीब 16 हजार करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है. परियोजना के पूरा होने से मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा. साथ ही क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है. 

16 हजार करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे

नितिन गडकरी ने कोट-विदिशा-सागर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दिए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि, इस परियोजना का निर्माण करीब 16 हजार करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा. इस एक्सप्रेसवे के तैयार होने के बाद कोटा से सागर तक की यात्रा कहीं अधिक सुगम और तेज हो जाएगी. साथ ही दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 75 किलोमीटर तक कम होने की उम्मीद है. साथ ही भोपाल-कानपुर, लखनऊ-कानपुर और दिल्ली-मुंबई जैसे प्रमुख रूट्स तक पहुंच भी आसान हो जाएगी.

मध्य प्रदेश के लिए 1 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट मंजूर
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी घोषणा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए 1 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट मंज़ूर किए हैं. इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी. गडकरी ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश में पहले से पूरे हो चुके और अभी चल रहे प्रोजेक्ट्स की कीमत 2 लाख करोड़ है. 

नितिन गडकरी ने एमपी को दी बड़ी सौगात 

  • इसके अलावा नसरुल्लागंज से रेती-बुधनी तक चार लेन की सड़क को मंजूरी मिल गई है. 
  • नितिन गडकरी ने वन-टाइम इम्प्रूवमेंट के तहत 50 प्रोजेक्ट्स के लिए 4,500 करोड़ रुपये की मांग को मंज़ूरी दी है. 
  • विदिशा में 4,000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तरी बाईपास के निर्माण की घोषणा की गई. 
  • ग्वालियर-भोपाल-नागपुर ग्रीन एक्सप्रेसवे 40,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा. इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी. इसके निर्माण से ग्वालियर और नागपुर के बीच यात्रा के समय में कम से कम 8 घंटे की बचत होगी.
  • दो नेशनल हाईवे के बीच कनेक्टिविटी बनाने के लिए, सिरोंज-बीना सड़क का निर्माण किया जाएगा, जो 57 किमी लंबी होगी और इसकी लागत 1200 करोड़ रुपये होगी.
  • सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए उज्जैन-झालावाड़ चार लेन सड़क- 2500 करोड़ रुपये
  • बदनावर-तिमरनी सड़क- 1900 करोड़ रुपये
  • झाबुआ के थांदला से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने के लिए एक सड़क बनाई जाएगी.

ये भी पढ़ें : होलकर स्टेडियम में भारत-न्यूजीलैंड महामुकाबला आज: इन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्ट, पार्किंग के विशेष इंतजाम, घर से निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक प्लान

