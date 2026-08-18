बीजामंडल मंदिर में पूजा-अर्चना की अनुमति को लेकर संतों ने उठाई मांग, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

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मध्य प्रदेश के विदिशा में 1,100 साल पुराने बीजामंडल (विजय मंदिर) में नागपंचमी के मौके पर पूजा करने की अनुमति मांगने का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है. संतों और हिंदू श्रद्धालुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है. इस ज्ञापन के जरिए साधु-संतों ने मांग की कि ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इस मंदिर के ताले खोले जाएं, ताकि श्रद्धालु नागपंचमी के दिन परिसर के मुख्य हिस्से में शांतिपूर्ण और पारंपरिक तरीके से पूजा-अर्चना कर सकें.
पूजा-अर्चना की अनुमति को लेकर संतों ने उठाई मांग
दरअसल, सोमवार को विजया मंदिर (बीजामंडल) में पूजा-अर्चना और मंदिर के बंद दरवाजों को लेकर हिंदू संगठनों के बीच मतभेद सामने आए. इस विवाद के बाद कार्यक्रम का समापन मंदिर की चौखट की पूजा के साथ हुआ. हालांकि, अखिल भारतीय संत समिति (मध्य प्रदेश शाखा) के बैनर तले जुटे प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें रखने के लिए अपर कलेक्टर के कार्यालय का दौरा किया. मीडिया से बात करते हुए संतों और प्रतिनिधियों ने 1,100 साल पुराने ऐतिहासिक बीजामंडल मंदिर परिसर के धार्मिक और पुरातात्विक महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना के लिए मंदिर परिसर के मुख्य हिस्से में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए.
ज्ञापन में क्या कहा गया
पूजा की अनुमति: नाग पंचमी के मौके पर, मंदिर के ताले खोले जाएं ताकि भक्त शांतिपूर्वक और तय रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा कर सकें. नियमों के पालन का भरोसा: प्रतिनिधिमंडल ने भरोसा दिलाया कि पूजा के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) और स्थानीय प्रशासन के सभी सुरक्षा नियमों और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा. शांतिपूर्ण आचरण: ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया कि मकसद कोई विवाद खड़ा करना नहीं है, बल्कि धार्मिक आस्था के अनुरूप शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से पूजा करने का अधिकार हासिल करना है.
वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा ज्ञापन
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अपर कलेक्टर मीना मसराम ने बताया कि, कई साधु-संतों और संगठनों ने बीजामंडल मंदिर में पूजा-अर्चना करने की अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा है. यह आवेदन जरूरी दिशा-निर्देशों के लिए सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है. उच्च अधिकारियों से मिलने वाले निर्देशों के आधार पर नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि बीजामंडल (विजय मंदिर) एक प्राचीन स्थल है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित है. नाग पंचमी के अवसर पर परिसर के भीतर पूजा-अर्चना करने की अनुमति की मांग समय-समय पर उठती रही है. ज्ञापन सौंपे जाने के समय परिसर के बाहर बड़ी संख्या में साधु-संत और श्रद्धालु मौजूद थे.
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