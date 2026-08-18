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बीजामंडल मंदिर में पूजा-अर्चना की अनुमति को लेकर संतों ने उठाई मांग, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

सोमवार को विदिशा में नागपंचमी के मौके पर बीजामंडल मंदिर में पूजा-अर्चना को लेकर काफी हलचल देखी गई. अखिल भारतीय संत समिति के मध्य प्रदेश शाखा के बैनर तले संतों और हिंदू श्रद्धालुओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने एडिशनल कलेक्टर के कार्यालय का दौरा किया और कलेक्टर को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा.

Written ByZee News DeskEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 18, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:16 AM IST
बीजामंडल मंदिर में पूजा-अर्चना की अनुमति को लेकर संतों ने उठाई मांग, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

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