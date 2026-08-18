बीजामंडल मंदिर में पूजा-अर्चना की अनुमति को लेकर संतों ने उठाई मांग, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा ज्ञापन

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अपर कलेक्टर मीना मसराम ने बताया कि, कई साधु-संतों और संगठनों ने बीजामंडल मंदिर में पूजा-अर्चना करने की अनुमति के लिए ज्ञापन सौंपा है. यह आवेदन जरूरी दिशा-निर्देशों के लिए सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है. उच्च अधिकारियों से मिलने वाले निर्देशों के आधार पर नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि बीजामंडल (विजय मंदिर) एक प्राचीन स्थल है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित है. नाग पंचमी के अवसर पर परिसर के भीतर पूजा-अर्चना करने की अनुमति की मांग समय-समय पर उठती रही है. ज्ञापन सौंपे जाने के समय परिसर के बाहर बड़ी संख्या में साधु-संत और श्रद्धालु मौजूद थे.