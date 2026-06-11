लटेरी थाने में आधी रात हाई वोल्टेज ड्रामा, SDOP के सामने भड़के विधायक उमाकांत शर्मा, लगाई फटकार

SDOP के सामने भड़के विधायक

थाना परिसर में प्रदर्शन के दौरान जब लटेरी एसडीओपी विधायक को समझाने आए, तो उमाकांत शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विधायक दोषी है या जनता दोषी है तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए. लेकिन आपके थाने के कई अधिकारी और कर्मचारी ड्रेस में क्यों नहीं हैं. वे सिविल कपड़ों में घूम रहे हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन टीआई है, कौन इंस्पेक्टर है और कौन कांस्टेबल है. जनता अपनी फरियाद लेकर किससे बात करे.