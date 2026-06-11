लटेरी थाने में आधी रात हाई वोल्टेज ड्रामा, SDOP के सामने भड़के विधायक उमाकांत शर्मा, लगाई फटकार

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BJP MLA Lashes on Police-विदिशा जिले की सिरोंज विधानसभा के लटेरी थाने में बुधवार देर रात उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब स्थानीय बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा लापता नाबालिग लड़की के परिजनों के साथ थाने के सामने धरने पर बैठ गए. पुलिस की ढीली कार्रवाई से नाराज विधायक रात करीब 10.30 बजे थाने पहुंचे और लगभग 5 घंटे तक वहीं डटे रहे. इस दौरान विधायक और लटेरी एसडीओपी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई.
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल, यह मामला 10 जून का है जब लटेरी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी, जिसे कथित तौर पर एक युवक अपने साथ ले गया था. परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन समय बीतने के बाद भी कोई सुराग न मिलने से परेशान होकर वे थाने में ही डेरा जमाए हुए थे.
थाने पहुंचे विधायक उमाकांत
जब रात में इस घटना की जानकारी विधायक उमाकांत शर्मा को पता चली, तो पीड़ित परिवार की मदद के लिए वे तुरंत समाज के लोगों के साथ उनसे मिलने पहुंचे. परिजनों ने रोते हुए विधायक को अपनी आपबाती सुनाई और एक आवेदन सौंपा. पुलिस अधिकारियों से फोन पर बात करने के बाद जब विधायक को संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो वे खुद समर्थकों के साथ लटेरी थाना परिसर पहुंच गए.
SDOP के सामने भड़के विधायक
थाना परिसर में प्रदर्शन के दौरान जब लटेरी एसडीओपी विधायक को समझाने आए, तो उमाकांत शर्मा का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विधायक दोषी है या जनता दोषी है तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए. लेकिन आपके थाने के कई अधिकारी और कर्मचारी ड्रेस में क्यों नहीं हैं. वे सिविल कपड़ों में घूम रहे हैं. हमें कैसे पता चलेगा कि कौन टीआई है, कौन इंस्पेक्टर है और कौन कांस्टेबल है. जनता अपनी फरियाद लेकर किससे बात करे.
अधिकारियों को फोन कर जताई नाराजगी
विधायक उमाकांत शर्मा ने मौके से ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाया और लटेरी थाने के लापरवाह रवैये की पूरी जानकारी दी. देर रात करीब 1.30 बजे तक चले इस हंगामे के बाद, जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने नाबालिग लड़की को जल्द से जल्द सुरक्षित ढूंढ निकालने का ठोस आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर विधायक और परिजनों ने अपना धरना खत्म किया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के इलाकों में जांच तेज कर दी है.
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