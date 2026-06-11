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लटेरी थाने में आधी रात हाई वोल्टेज ड्रामा, SDOP के सामने भड़के विधायक उमाकांत शर्मा, लगाई फटकार

Vidisha News-विदिशा के लटेरी थाने में बुधवार देर रात विधायक उमाकांत शर्मा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी व्यक्त की. विधायक अपने समर्थकों के साथ थाने के सामने धरने पर बैठ गए. इस दौरान विधायक ने एसडीओपी की जमकर क्लास लगाई.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 11, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:47 PM IST
लटेरी थाने में आधी रात हाई वोल्टेज ड्रामा, SDOP के सामने भड़के विधायक उमाकांत शर्मा, लगाई फटकार

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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