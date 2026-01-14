प्रिंसिपल ने दी 'उमराव जान' और 'मुगल-ए-आजम' देखने की सलाह, मंच पर ही भिड़ गई VHP कार्यकर्ता

Chaos Erupted In College-मध्यप्रदेश के विदिशा के शासकीय कन्या महाविद्यालय में चल रहे दो दिवसीय वार्षिक उत्सव और स्नेह सम्मेलन के समापन समारोह में उस वक्त हंगामा हो गया, जब कॉलेज के प्रिंसिपल के एक बयान पर विश्वि हिंदू परिषद की कार्यकर्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराया. VHP कार्यकर्ता महिमा दुबे ने कॉलेज के प्रिंसिपल बीडी अहिरवार के बयान पर जमकर विरोध किया. यह मामला अब कॉलेज की अनुशासन समिति तक पहुंच गया है.

फिल्म देखने के लिए किया प्रोत्साहित

कार्यक्रम के समापन पर प्रिंसिपल बीडी अहिरवार ने छात्राओं को संबोधित करते हुए रचनात्मकता पर जोर दिया. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि छात्राओं को समाज की वास्तविकता को समझने के लिए पुराने दौर की फिल्में देखनी चाहिए. उन्होंने राज कपूर की जागते रहो, बूट पॉलिश, श्री 420 और दो बीघा जमीन के साथ-साथ मुगल-ए-आजम और उमराव जान जैसी फिल्मों का उदाहरण दिया. उनका तर्क था कि ये फिल्में समाज के तत्कालीन परिदृश्य और व्यवस्था को दर्शाती हैं, जिनसे छात्राओं को सीख लेनी चाहिए.

मंच से वीएचपी कार्यकर्ता का पलटवार

प्रिंसिपल के मुंह से मुगल-ए-आजम और उमराव राव जैसी फिल्मों का नाम सुनते ही वहां मौजूद पूर्व छात्रा और वीएचपी कार्यकर्ता महिमा दुबे भड़क गईं. उन्होंने तुरंत मंच पर पहुंचकर माइक संभाला और प्रिंसिपल को खरी-खोटी सुना दी. महिमा दुबे ने सवाल उठाया कि छात्राओं को उमराव जान जैसी फिल्म से क्या सीख मिलेगी. क्या हमें उन लोगों को गुणगान सुनना चाहिए जिन्होंने हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट किया और देश पर आक्रमण किए.

बलिदान का करना चाहिए जिक्र

महिला दुबे ने कहा कि प्रिंसिपल को समाज का दर्पण दिखाने के लिए पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई जैसी फिल्मों और महापुरुषों के बलिदान का जिक्र करना चाहिए था. उन्होंने प्रिंसिपल पर एकपक्षीय मानसिकता रखने का आरोप लगाया.

भाषण का समझा गया गलत

इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल बीडी अहिरवार ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी धर्म को ठेस पहुंचाना या किसी विशेष विचारधारा को प्रमोट करना नहीं था. उन्होंने बताया कि मैं छात्राओं को केवल यह समझा रहा था कि साहित्य और सिनेमा समाज का आईना होते हैं. महिमा दुबे ने मेरा पूरा भाषण सुने बिना केवल हाईलाईट होने के लिए मंच पर अनुशासनहीनता की है.

