Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3074672
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

प्रिंसिपल ने दी 'उमराव जान' और 'मुगल-ए-आजम' देखने की सलाह, मंच पर ही भिड़ गई VHP कार्यकर्ता

Vidisha News-विदिशा के गर्ल्स कॉलेज में चल रहे वार्षिक उत्सव के दौरान हंगामा हो गया. कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्राओं को उमराव जान, मैं आवारा हूं और मुगल-ए-आजम जैसी फिल्में देखने के लिए प्रोत्साहित कर दिया. कॉलेज के प्रिंसिपल बीडी अहिरवार ने मंच से जब इन फिल्मों को लेकर यह बयान दिया, तो विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता महिमा दुबे भड़क गई और मंच से ही प्रिंसिपल को नसियत दे डाली.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 14, 2026, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रिंसिपल ने दी 'उमराव जान' और 'मुगल-ए-आजम' देखने की सलाह, मंच पर ही भिड़ गई VHP कार्यकर्ता

Chaos Erupted In College-मध्यप्रदेश के विदिशा के शासकीय कन्या महाविद्यालय में चल रहे दो दिवसीय वार्षिक उत्सव और स्नेह सम्मेलन के समापन समारोह में उस वक्त हंगामा हो गया, जब कॉलेज के प्रिंसिपल के एक बयान पर विश्वि हिंदू परिषद की कार्यकर्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराया. VHP कार्यकर्ता महिमा दुबे ने कॉलेज के प्रिंसिपल बीडी अहिरवार के बयान पर जमकर विरोध किया. यह मामला अब कॉलेज की अनुशासन समिति तक पहुंच गया है.

फिल्म देखने के लिए किया प्रोत्साहित

कार्यक्रम के समापन पर प्रिंसिपल बीडी अहिरवार ने छात्राओं को संबोधित करते हुए रचनात्मकता पर जोर दिया. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि छात्राओं को समाज की वास्तविकता को समझने के लिए पुराने दौर की फिल्में देखनी चाहिए. उन्होंने राज कपूर की जागते रहो, बूट पॉलिश, श्री 420 और दो बीघा जमीन के साथ-साथ मुगल-ए-आजम और उमराव जान जैसी फिल्मों का उदाहरण दिया. उनका तर्क था कि ये फिल्में समाज के तत्कालीन परिदृश्य और व्यवस्था को दर्शाती हैं, जिनसे छात्राओं को सीख लेनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

मंच से वीएचपी कार्यकर्ता का पलटवार

प्रिंसिपल के मुंह से मुगल-ए-आजम और उमराव राव जैसी फिल्मों का नाम सुनते ही वहां मौजूद पूर्व छात्रा और वीएचपी कार्यकर्ता महिमा दुबे भड़क गईं. उन्होंने तुरंत मंच पर पहुंचकर माइक संभाला और प्रिंसिपल को खरी-खोटी सुना दी. महिमा दुबे ने सवाल उठाया कि छात्राओं को उमराव जान जैसी फिल्म से क्या सीख मिलेगी. क्या हमें उन लोगों को गुणगान सुनना चाहिए जिन्होंने हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट किया और देश पर आक्रमण किए.

बलिदान का करना चाहिए जिक्र

महिला दुबे ने कहा कि प्रिंसिपल को समाज का दर्पण दिखाने के लिए पृथ्वीराज सिंह चौहान, महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई जैसी फिल्मों और महापुरुषों के बलिदान का जिक्र करना चाहिए था. उन्होंने प्रिंसिपल पर एकपक्षीय मानसिकता रखने का आरोप लगाया.

भाषण का समझा गया गलत

इस पूरे मामले को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल बीडी अहिरवार ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी धर्म को ठेस पहुंचाना या किसी विशेष विचारधारा को प्रमोट करना नहीं था. उन्होंने बताया कि मैं छात्राओं को केवल यह समझा रहा था कि साहित्य और सिनेमा समाज का आईना होते हैं. महिमा दुबे ने मेरा पूरा भाषण सुने बिना केवल हाईलाईट होने के लिए मंच पर अनुशासनहीनता की है.

यह भी पढ़ें-चेहरा दिखाओ, तभी सोना पाओ, CG में ज्वेलरी शॉप में बुर्का-नकाब वालों की एंट्री बैन

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsvidisha newsvidisha viral video

Trending news

mp news
प्रिंसिपल ने दी उमराव जान और मुगल-ए-आजम देखने की सलाह, मंच पर भिड़ गई VHP कार्यकर्ता
CG News
चेहरा दिखाओ, तभी सोना पाओ, CG में ज्वेलरी शॉप में बुर्का-नकाब वालों की एंट्री बैन
mp news
लाशों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा इंदौर, CM मोहन यादव का कांग्रेस पर तीखा प्रहार
mp news
छिंदवाड़ा में होटल में छोड़ी गई मिठाई बनी काल, अब तक 3 ने तोड़ा दम, मचा हड़कंप
MP Crime News
MP का ये शहर बन रहा ड्रग तस्करों का हॉटस्पॉट, 20 करोड़ की MD के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार
mp news
शादी के बाद प्रेमी के साथ भागी बेटी, नाराज पिता ने सीने में उतार दी गोली, हुई मौत
Latest Shahdol News
पत्नी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत.. तो आहत हुआ पति, अगली सुबह फांसी लगाकर दे दी जान
bhopal news
बोर्ड परीक्षा में नकल करने वाले छात्रों को अब जेल की सजा, MP बोर्ड का सख्त निर्देश
bhopal news
'SC-ST विधायकों की हालत कुत्तों जैसी...', कांग्रेस MLA के फिर बिगड़े बोल
digvijaya singh
राहुल का विजन... तो इस वजह से राज्यसभा नहीं जाएंगे दिग्विजय सिंह, क्यों हट रहे पीछे?