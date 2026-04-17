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विदिशा में दलितों के हक पर 'कब्जा', दलित भवन में भरा था चारा, शौचालय में चल रही थी दुकान!

Vidisha News-विदिशा में गांव के दो लोगों ने दलित सामुदायिक भवन और शौचालय में अतिक्रमण किया हुआ था. आंबेडकर जयंती के पखवाड़े के दौरान यह खुलासा हुआ है. अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 17, 2026, 10:43 AM IST
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विदिशा में दलितों के हक पर 'कब्जा', दलित भवन में भरा था चारा, शौचालय में चल रही थी दुकान!

Illegal Occupation of Community Resources-मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां दलित सामुदायिक भवन और शौचालय पर अतिक्रमण का खुलासा हुआ है. गांव के ही रहने वाले दो व्यक्तियों ने सामुदायिक भवन और शौचालय पर अवैध कब्जा किया हुआ था. हैरानी की बात यह है कि यह खुलासा उस वक्त हुआ, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो गांव के दौरे पर पहुंचे थे. उन्होंने प्रशासन सने अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. 

ग्रामीणों ने की शिकायत
दरअसल, डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती के पखवाड़े के दौरान लटेरी क्षेत्र के एक गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो शामिल होने पहुंचे. वहां ग्रामीणों ने कानूनगो से सामुदायिक संसाधनों पर अतिक्रमण की शिकायत रखी. 

सामुदायिक भवन पर किया था कब्जा
शिकायत के अनुसार, गांव के दलित सामुदायिक भवन पर सुलेमान नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया. इस भवन के अंदर पशुओं का चारा रखा हुआ था. यह मामला सामने आते ही प्रियंक कानूनगो मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अमले को मौके पर बुलाया गया. इसके बाद तुरंत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई. 

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शौचालय में चल रही थी दुकान
इसी दौरान एक और गंभीर शिकायत सामने आई, जिसमें सामुदायिक शौचालय के दुरुपयोग की बात कही गई. आरोप है कि अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने शौचालय पर कब्जा किया हुआ है और इसके अंदर दुकान चला रहा था. इस पर SDM ने सख्त कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कराया. शौचालय के अंदर से सारा सामान जब्त किया और शौचालय को कब्जे से मुक्त कराया. 

दलित समाज के साथ होता है भेदभाव
प्रियंक कानूनगो ने कहा कि समाज में किसी भी वर्ग की जनसंख्या कम या ज्यादा होना शोषण का आधार नहीं बन सकता. अगर दलित समाज के लोगों के साथ मजहब के आधार पर भेदभाव होता है, तो यह पूरी तरह गलत है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है. उन्होंने कहा कि अंबेडकर जयंती जैसे अवसर पर इस तरह की घटनाएं चिंताजनक हैं. उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की अपेक्षा जताई है.(रिपोर्ट-दीपेश साहू)

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