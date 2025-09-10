कश्मीर का प्रोफेसर मध्य प्रदेश में गिरफ्तार! छात्रा को अश्लील मैसेज भेज रहा था 'सरताज' खान

MP News-विदिशा के गंजबासौदा के शासकीय सुभद्रा शर्मा कन्या शासकीय महाविद्यालय से शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक छात्रा को कॉलेज में कार्यरत अतिथि प्रोफेसर ने अश्लील मैसेज भेजे. कॉलेज में कार्यरत अतिथि अंग्रेजी प्रोफेसर डॉ. सरताज खान पर अश्लील मैसेज भेजकर छात्रा को लंबे समय से परेशान कर रहा था. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. वहीं प्रोफेसर पर लव जिहाद के गंभीर आरोप भी लगे हैं.

प्रभारी प्राचार्य पर भी आरोप

जानकारी के अनुसार, प्रोफेसर सरताज कई दिनों से छात्रा को अश्लील मैजेसज भेजकर परेशान कर रहा था. पीड़िता ने परेशान होकर इसकी शिकायत अपने भाई से की. जब भाई कॉलेज पहुंचा और विरोध जताया तो आरोपी प्रोफेसर और प्रभारी प्राचार्य ने उससे अभद्रता की. आरोपी प्रोफेसर जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है.

एबीवीपी ने किया प्रदर्शन

मामले की जानकारी मिलने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदऔर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कॉलेज परिसर में पहुंच गए. कॉलेज परिसर में वीएचपी और एबीवीपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. विवाद की गंभीरता को देखते हुए देहात थाना और शहर थाना पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करते हुए आरोपी प्रोफेसर को हिरासत में ले लिया.

अश्लील मैसेज के साथ धमकाता था

एबीवीपी के जिला संयोजक शुभम ठाकुर ने बताया कि आरोपी प्रोफेसर न केवल छात्रा को गंदे मैसेज करता था, बल्कि उसे धमकाता भी था कि अगर उसने किसी को बताया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. विदिशा पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि छात्रा की शइकायत के आधार पर आरोपी सरतान खाने के विरुद्ध छेड़छाड़ और धमकी जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

