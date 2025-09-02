विदिशा का अस्पताल बना लुटेरा! सुविधाओं की कमी से महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म

Vidisha Government Hospital Expose: विदिशा जिले का सरकारी अस्पताल इन दिनों में चर्चाओं में बना हुआ है. वजह है यहां की खराब स्वास्थ व्यवस्थाएं. अस्पताल की व्यवस्थाओं के जर्जर हाल मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन गए है. अस्पताल से कभी लापरवाही के मामले सामने आते है तो कभी लूट-लपाट के. हाल ही में डिलीवरी कराने आई महिला को अस्पताल बंद मिलने के कारण सड़क पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा है.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला शमसाबाद क्षेत्र का बरखेड़ा जागीर अस्पताल का है. यहां अस्पताल में डिलीवरी कराने आई महिला को मजबूरन सड़क पर ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा है. अस्पताल में ताला लगे होने और एंबुलेंस न मिलने के कारण अस्पताल के ऐसे दुर्व्य्वस्था की तस्वीर सामने आई है. यही नहीं जिले के लटेरी स्वास्थ्य केंद्र से भी शर्मनाक तस्वीर सामने आई है जहां सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने आई महिला से 1800 रुपए की वसूली की गई है.

सरकारी अस्पताल में किस बात के पैसे

डिलीवरी कराने के नाम पर नर्स और कर्मचारियों द्वारा महिला से वसूले गए 1800 रुपए वाकई अस्पताल में चल रहे अवैध लूट-पाट की ओर दर्शाती है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी कराने के नाम पर कोई फी नहीं वसूली जाती है. अस्पताल में चल रहे इस काले धंधे के बोझ तले महिला ने मजबूरन चांदी बेचकर पैसे जमा करने पड़े.

विभाग ने थमाया नोटिस

वहीं इन दोनों मामलो के उगाजर होने के बाद स्वास्थ विभाग ने शमसाबाद के बरखेड़ा जागीर अस्पताल में एक डॉक्टर समेत पांच कर्मचारियों को नोटिस थमाया है. वहीं अवैध रुप से डिलीवरी के पैसे लूटने वाले नर्सों और कर्मचारियों को भी नोटिया जारी किया गया है.

लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक आम जनता अस्पतालों की इन खराब व्यवस्थाओं से जूझते रहेंगे. हर बार विभाग जागती है और दोषियों के खिलाफ नोटिस जारी कर देती है. फिर लापरवाही की गाड़ी दोबारा से चल पड़ती है. आखिर कब तक इन व्यवस्थाओं में सुधार देखा जाएगा और कब तक सिस्टम अपने काम को बखूबी से निभाएगी?

