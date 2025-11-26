Advertisement
पहले दोस्ती, फिर ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण का दबाव...अरशद ने नाम बदलकर किया युवती का शोषण, लव जिहाद पर हंगामा

Vidisha News-विदिशा से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने नाम बदलकर युवती से दोस्ती कर उसे ब्लैकमेल किया. आरोपी ने युवती पर धर्म बदलने का दवाब बनाया और उसे फोटो-वीडियो के नाम पर प्रताड़ित किया. हिंदू संगठन की मदद से पुलिस ने छापा मारा और युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 26, 2025, 11:05 PM IST
Vidisha Love Jihad Case-मध्यप्रदेश के विदिशा में युवती की शिकायत के आधार पर नाम बदलकर दोस्ती, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला सामने आया है. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक अरशद आबदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. घटना के सामने आने के बाद शहर में तनाव का माहौल है और हिंदूवादी संगठनों ने इस पूरे मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. 

फर्जी नाम से की पहचान
शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पहले फर्जी नाम से उससे परिचय किया और धीरे-धीरे विश्वास जीतकर उसे मिलने के लिए बुलाया. युवती के अनुसार, आरोपी उसे माइलस्टोन वाटर पार्क ले गया, जहां तस्वीरें और वीडियो बनाए गए. उसके बाद वह घर वालों को बताने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा और धर्म परिवर्तन का दबाव भी डाला. युवती के अनुसार, आरोपी ने गलत तरीके से छूने और छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की. शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने मामला छेड़छाड़ की धाराओं में लिया और आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया. 

हिंदू सगंठनों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग
हिंदूवादी संगठनों ने इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. बजरंग दल सहित कई संगठनों ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव कर कड़ी कार्रवाई की मांग की. उनका कहना है कि वाटर पार्क में लंबे समय में संदिग्ध तरह की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई. वहीं पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है. वाटर पार्क की गतिविधियों को लेकर भी जांच शुरू करने की तैयारी की जा रही है. 

वाटर पार्क की गतिविधियों पर उठे सवाल
इस घटना के बाद माइलस्टोन वाटर पार्क की गतिविधियों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. शहर में चर्चा है कि यहां बड़ी संख्या में बाहरी युवक-युवतियों का आना-जाना रहता है और कई बार संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं. स्थानीय लोगों ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

यह भी पढ़ें-समीर नायक बनकर रह रहा था मुस्लिम युवक, भागने की कोशिश में हुई पिटाई, साथ थी युवती

यह भी पढ़ें-समीर नायक बनकर रह रहा था मुस्लिम युवक, भागने की कोशिश में हुई पिटाई, साथ थी युवती

