घर से बह रहा था खून, अंदर बेटे की लाश के साथ बैठी थी मां, पास मिली पूजा सामग्री, जिंदा करने कर रही थी टोटका!

Body Found in Vidisha-मध्यप्रदेश के विदिशा के क्रांति चौक से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बंद घर के भीतर कई दिनों तक एक व्यक्ति का शव पड़ा रहा है और आसपास रहने वाले लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी. धीरे-धीरे पूरे इलाके में तेज दुर्गंध फैलने लगी, जिससे लोग परेशान हुए. लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक मां अपने बेटे की मौत के बाद उसके शव को घर में संभालकर बैठी है. जब पुलिस ने दरवाजा खोला, तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया. आखिर क्यों कई दिनों तक शव घर में रखा रहा. क्यां मां सदमे में थी या किसी अंधविश्वास के सहारे बेटे के लौट आने का इंतजार कर रही थी?

इलाके में फैली दुर्गंध

क्रांति चौक की इस गली में पिछले कुछ दिनों से लोग अजीब सी बदबू से परेशान थे. मोहल्ले वालों को लगा कि शायद कहीं कोई जानवर मर गया होगा, लेकिन असली वजह जानने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. दरअसल, एक घर के भीतर 45 साल के व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था और उसी घर में उसकी बुजुर्ग मां मौजूद थी. महिला रिटायर्ड टीचर बताई जा रही हैं, जो लंबे समय से मानसिक तनाव से गुजर रही थी. परिवार के करीबी लोगों के अनुसार, उनके बेटे विदेश में नौकरी करते हैं. मां की हालत ठीक नहीं रहने के कारण एक बेटा वापस आकर उनके साथ रहने लगा था.

दूधवाले ने देखा दरवाजे के नीचे खून

घटना का खुलासा उस वक्त हुआ, जब रोज की तरह दूध देने पहुंचे युवक को घर के बाहर संदिग्ध हालात दिखाई दिए. मुख्य दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था, साथ ही घर के भीतर से तेज दुर्गंध भी आ रही थी. स्थिति संदिग्ध लगने पर तुरंत पुलिस को खबर दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा खुलवाया. कमरे में व्यक्ति का शव पड़ा था, जिसकी मौत कई दिन पहले हो चुकी थी. इलाके के लोगों का कहना है कि बदबू लगातार बढ़ रही थी, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि मामला इतना गंभीर हो सकता है.

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शव के पास मिली धार्मिक सामग्री

पड़ोसियों के मुताबिक, घर में रहने वाली महिला बेहद शांत रहती थीं और ज्यादा मेलजोल नहीं रखती थीं. प्राथमिक जानकारी में सामने आया है कि व्यक्ति की मौत संभवत: घर के भीतर गिरने से हुई, हालांकि पुलिस अभी हर पहलू की जांच कर रही है. मामले को और रहस्यमय इस बात ने बना दिया कि शव के पास धार्मिक सामग्री रखी मिली.

रिपोर्ट में होगा खुलासा

स्थानीय लोगों के बीच अब तरह-तरह की चर्चाएं हैं. कुछ लोग इसे गहरे सदमे से जोड़ रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि मां को भरोसा था कि उनका बेटा दोबारा जीवित हो जाएगा. घर के भीतर से मिले वीडियो और तस्वीरें अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मौत का सही कारण क्या है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होगा. वहीं महिला से भी पूछताछ की जाएगी.(रिपोर्ट-दीपेश शाह)

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