तीसरी मंजिल की छत से गिरकर नायब तहसीलदार की मौत, सरकारी परिसर हुआ सील, हादसा और आत्महत्या एंगल पर जांच

Vidisha News-विदिशा में मंगलवार सुबह नायब तहसीलदार कविता कडे़ला की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई. यह घटना सांची रोड स्थित राजस्व परिसर की है. कविता के गिरते ही परिसर में अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने कविता को मृत घोषित कर दिया. नायब तहसीलदार कविता की मौत आत्महत्या है या हादसा, फिलहाल इस पर संस्पेंस बरकरार है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 25, 2025, 06:31 PM IST
Nayab Tehsildar Died in Vidisha-मध्यप्रदेश के विदिशा में मंगलवार को हुए एक दर्दनाक घटना ने प्रशासनिक महकमे को झकझोर कर रख दिया. सांची रोड स्थित राजस्व परिसर में तैनात नायब तहसीलदार कविता की तीसरा मंजिल से गिरकर मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे राजस्व परिसर को पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस आत्महत्या और हादसे, दोनों एंगल से घटना की जांच कर रही है. 

तीसरी मंजिल से गिरीं नायब तहसीलदार 
जानकारी के अनुसार, कविता मंगलवार दोपहर अपने सरकारी आवास की तीसरी मंजिल की छत पर थीं. उसी दौरान किसी कारणवश वे अचानक नीचे गिर गईं. गिरने के बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रशांत जैन ने बताया कि कविता को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल लाया गया था और उनकी मौत मौके पर ही हो चुकी थी. 

कई अधिकारी पहुंचे अस्पताल 
इस घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल और राजस्व परिसर पहुंच गए. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्व परिसर को सील कर दिया और घटनास्थल का निरीक्षण किया. छत के किनारों, सीढ़ियों, रेलिंग और आसपास के हिस्सों में संभावित फिसलन के निशान या संघर्ष के संकेतों की बारीकी से जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तकनीकी फॉरेंसिक जांच को प्राथमिकता दी जा रही है. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी 
घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज ने बताया कि कविता की मौत के कारणों को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक विश्लेषण और तकनीकी जांच के आधार पर यह पता चलेगा की यह मामला आत्महत्या का है या किसी तरह की दुर्घटना का. पुलिस ने कविता के परिजनों को सूचना दे दी है और उनके बयान भी जांच में अहम भूमिका निभाएंगे. बता दें कि कविता सांची रोड स्थित राजस्व परिसर के सरकारी फ्लैट में अकेली रहती थीं. उनकी मौत की खबर से राजस्व विभाग और प्रशासनिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा. 

