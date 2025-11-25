तीसरी मंजिल की छत से गिरकर नायब तहसीलदार की मौत, सरकारी परिसर हुआ सील, हादसा और आत्महत्या एंगल पर जांच

Nayab Tehsildar Died in Vidisha-मध्यप्रदेश के विदिशा में मंगलवार को हुए एक दर्दनाक घटना ने प्रशासनिक महकमे को झकझोर कर रख दिया. सांची रोड स्थित राजस्व परिसर में तैनात नायब तहसीलदार कविता की तीसरा मंजिल से गिरकर मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे राजस्व परिसर को पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस आत्महत्या और हादसे, दोनों एंगल से घटना की जांच कर रही है.

तीसरी मंजिल से गिरीं नायब तहसीलदार

जानकारी के अनुसार, कविता मंगलवार दोपहर अपने सरकारी आवास की तीसरी मंजिल की छत पर थीं. उसी दौरान किसी कारणवश वे अचानक नीचे गिर गईं. गिरने के बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रशांत जैन ने बताया कि कविता को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल लाया गया था और उनकी मौत मौके पर ही हो चुकी थी.

कई अधिकारी पहुंचे अस्पताल

इस घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर सहित प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल और राजस्व परिसर पहुंच गए. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजस्व परिसर को सील कर दिया और घटनास्थल का निरीक्षण किया. छत के किनारों, सीढ़ियों, रेलिंग और आसपास के हिस्सों में संभावित फिसलन के निशान या संघर्ष के संकेतों की बारीकी से जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तकनीकी फॉरेंसिक जांच को प्राथमिकता दी जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी आनंद राज ने बताया कि कविता की मौत के कारणों को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक विश्लेषण और तकनीकी जांच के आधार पर यह पता चलेगा की यह मामला आत्महत्या का है या किसी तरह की दुर्घटना का. पुलिस ने कविता के परिजनों को सूचना दे दी है और उनके बयान भी जांच में अहम भूमिका निभाएंगे. बता दें कि कविता सांची रोड स्थित राजस्व परिसर के सरकारी फ्लैट में अकेली रहती थीं. उनकी मौत की खबर से राजस्व विभाग और प्रशासनिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा.

यह भी पढ़ें-इंस्टाग्राम पर 'अपराधी 302' बनकर आया, पहचान छिपाकर नाबालिक को फंसाया, खुला बड़ा राज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!