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विदिशा में सरपंच पर नाबालिग को अगवा कर बेचने का आरोप, परिवार ने SP से लगाई न्याय की गुहार

Vidisha News-विदिशा में एक परिवार ने सरपंच पर अपनी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी का अपहरण कर भोपाल में डेढ़ लाख रुपए में बेचने का गंभीर आरोप लगाया है. शिकायत करने पर आरोपी सरपंच पीड़ित परिवार को धमका रहा है, जिसके बाद परिजनों ने एडिशनल एसपी से गुहार लगाई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 17, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:11 PM IST
विदिशा में सरपंच पर नाबालिग को अगवा कर बेचने का आरोप, परिवार ने SP से लगाई न्याय की गुहार

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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