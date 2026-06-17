विदिशा में सरपंच पर नाबालिग को अगवा कर बेचने का आरोप, परिवार ने SP से लगाई न्याय की गुहार

शिकायत पर मिल रही धमकियां

परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कोकणगढ़ गांव का सरपंच उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुलसाकर या जबरन अपने साथ ले गया था. जब परिवार ने इस बात की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, तो आरोपी सरपंच ने उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. पीड़ित परिवार का आरोप है कि सरपंच उनके तीन अन्य बच्चों को भी उनके मामा के घर से जबरन अपने साथ ले आया और शिकायत वापस न लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां देने लगा.