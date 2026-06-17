विदिशा में सरपंच पर नाबालिग को अगवा कर बेचने का आरोप, परिवार ने SP से लगाई न्याय की गुहार

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MP News-मध्यप्रदेश के विदिशा जिले की लटेरी तहसली से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिले के कोकणगड़ गांव में रहने वाले एक परिवार ने गांव के ही सरंपच पर उनकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी का अपहरम करने और उसे डेढ़ लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाया है. न्याय की गुहार लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे पीड़ित परिवार ने एडिशनल एसपी से शिकायत की है. उन्होंने अपनी बेटी को सुरक्षित वापस दिलाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
शिकायत पर मिल रही धमकियां
परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कोकणगढ़ गांव का सरपंच उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुलसाकर या जबरन अपने साथ ले गया था. जब परिवार ने इस बात की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, तो आरोपी सरपंच ने उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. पीड़ित परिवार का आरोप है कि सरपंच उनके तीन अन्य बच्चों को भी उनके मामा के घर से जबरन अपने साथ ले आया और शिकायत वापस न लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां देने लगा.
डेढ़ लाख रुपए में सौदेबाजी का आरोप
पीड़ित माता-पिता का कहना है कि सरपंच उन्हें लगातार डरा-धमका रहा है. वह पुलिस रिपोर्ट से अपना नाम हटाने का दबाव बना रहा है. परिवार ने पुलिस को बताया कि उन्हें आशंका है कि उनकी नाबालिग बेटी को भोपाल ले जाकर डेढ़ लाख रुपए में बेच दिया गया. हालांकि, इन आरोपों की अभी तक पुलिस या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आधिकारिक पु्ष्टि नहीं की है.
एडिशनल एसपी ने दिए जांच के निर्देश
अपनी बेटी और अन्य बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक के नाम एक आवेदन सौंपा. मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी ने तुरंत संज्ञान लिया है. उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी से इस विषय में फोन पर चर्चा की है और मामले की गहराई से जांच कर जल्द से जल्द उचित और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं. इस घटना के बाद से गांव में तनाव और हड़कंप का माहौल है.
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