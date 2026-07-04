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विदिशा में 7 साल से लापता पति की तलाश में दर-दर भटक रही पत्नी, अब ASP से लगाई न्याय की गुहार

Vidisha News-विदिशा में पिछले 7 साल से महिला अपने पति की तलाश में भटक रही है. महिला पति के लापता होने के बाद से मजदूरी कर अपने तीन बच्चों को पाल रही है. महिला ने एडिशनल एसपी से अब न्याय की गुहार लगाई है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Harsh Katare
Published: Jul 04, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:37 PM IST
विदिशा में 7 साल से लापता पति की तलाश में दर-दर भटक रही पत्नी, अब ASP से लगाई न्याय की गुहार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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