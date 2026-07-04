विदिशा में 7 साल से लापता पति की तलाश में दर-दर भटक रही पत्नी, अब ASP से लगाई न्याय की गुहार

फिर लगाई न्याय की गुहार

अपनी इसी उम्मीद के साथ प्रिया एक बार फिर अधिकारियों के दरवाजे पहुंचीं. एडिशनल एसपी ने पूरे मामले की जानकारी लेकर संबंधित थाना पुलिस को प्रकरण की दोबारा समीक्षा करने और लापता व्यक्ति की तलाश के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं. सात साल का यह इंतजार सिर्फ एक महिला का नहीं, बल्कि तीन बच्चों के भविष्य और पूरे परिवार की उम्मीदों का इंतजार है. अब देखना होगा कि पुलिस की नई कोशिशें इस लंबे इंतजार का अंत कर पाती हैं या नहीं. (रिपोर्ट-दीपेश शाह)