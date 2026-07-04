विदिशा में 7 साल से लापता पति की तलाश में दर-दर भटक रही पत्नी, अब ASP से लगाई न्याय की गुहार

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Woman Searches Missing Husband-सात फेरे...सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा... लेकिन इस कहानी में शादी के सात साल नहीं, बल्कि पति के सात साल से लापता होने का दर्द है. मध्यप्रदेश के विदिशा जिले के लटेरी की एक महिला पिछले सात वर्षों से अपने पति की तलाश में दर-दर भटक रही है. पुलिस और प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद अब एक बार फिर उसे इंसाफ और उम्मीद की नई किरण दिखाई दी है.
पिछले सात सालों से लापता है पति
भोपाल के बैरसिया की रहने वाली प्रिया चौकसे की शादी लटेरी निवासी राजू उर्फ राजकुमार चौकसे से हुई थी. परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है. वर्ष 2019 में राजकुमार अचानक लापता हो गए. परिजनों ने रिश्तेदारों, परिचितों और कई जगह तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला. वक्त बीतता गया, मगर परिवार का इंतजार खत्म नहीं हुआ.
मजदूरी कर पाल रही बच्चे
पति के लापता होने के बाद प्रिया ने लटेरी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. सात साल बीत जाने के बावजूद मामला किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका. इस दौरान परिवार की पूरी जिम्मेदारी प्रिया के कंधों पर आ गई. मजदूरी कर वह अपने तीनों बच्चों का पालन-पोषण कर रही हैं. कठिन हालात के बावजूद उनके मन में आज भी यही उम्मीद है कि एक दिन उनके पति सकुशल लौट आएंगे.
फिर लगाई न्याय की गुहार
अपनी इसी उम्मीद के साथ प्रिया एक बार फिर अधिकारियों के दरवाजे पहुंचीं. एडिशनल एसपी ने पूरे मामले की जानकारी लेकर संबंधित थाना पुलिस को प्रकरण की दोबारा समीक्षा करने और लापता व्यक्ति की तलाश के लिए हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए हैं. सात साल का यह इंतजार सिर्फ एक महिला का नहीं, बल्कि तीन बच्चों के भविष्य और पूरे परिवार की उम्मीदों का इंतजार है. अब देखना होगा कि पुलिस की नई कोशिशें इस लंबे इंतजार का अंत कर पाती हैं या नहीं. (रिपोर्ट-दीपेश शाह)
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