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विदिशा के इस गांव में रावण दहन नहीं, बल्कि होती है 'रावण बाबा' की पूजा; शादी का पहला कार्ड भी यहीं चढ़ाया जाता है

देशभर में दशहरा उत्सव का समापन पारंपरिक रूप से रावण के पुतले जलाने के साथ होता है, वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले का एक गांव इस त्योहार को अलग तरीके से मनाता है. यहां लंका के राजा रावण की पूजा की जाती है, जिन्हें प्यार से रावण बाबा कहा जाता है.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 20, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 02:30 PM IST
विदिशा के इस गांव में रावण दहन नहीं, बल्कि होती है 'रावण बाबा' की पूजा; शादी का पहला कार्ड भी यहीं चढ़ाया जाता है

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विदिशा के इस गांव में रावण दहन नहीं, बल्कि होती है 'रावण बाबा' की पूजा
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