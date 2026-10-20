विदिशा के इस गांव में रावण दहन नहीं, बल्कि होती है 'रावण बाबा' की पूजा; शादी का पहला कार्ड भी यहीं चढ़ाया जाता है

स्थानीय निवासी पंडित गोविंद नारायण तिवारी ने बताया कि गांव में रावण की पूजा देवता के रूप में की जाती है और धार्मिक एवं पारिवारिक समारोहों में उसे सर्वोच्च स्थान दिया जाता है. हम रावण महाराज की पूजा देवता के रूप में करते हैं, और बाकी सभी लोग भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि रावण महाराज वास्तव में भगवान हैं. यहां हर शुभ अवसर पर रावण बाबा की पूजा सर्वप्रथम की जाती है. उन्होंने आगे बताया कि विवाह समारोह भी रावण बाबा को अर्पण से शुरू होते हैं, जिसमें तेल का पहला अर्पण भी शामिल है, अन्य समारोहों से पहले. गांव की यह विशिष्ट दशहरा परंपरा एक स्थानीय धार्मिक प्रथा को दर्शाती है, जिसमें रावण, जिसे आमतौर पर रामायण में खलनायक के रूप में चित्रित किया जाता है और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है, को रक्षक और ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)