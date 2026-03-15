लूट के लिए कत्ल! विदिशा पुलिस ने सुलझाई महिला की हत्या की गुत्थी, आरोपी से लाखों के गहने बरामद

MP Crime News: विदिशा पुलिस ने महिला की अंधे कत्ल के सनसनीखेज मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए करीब पांच लाख रुपये के लूटे गए जेवर भी बरामद किए हैं. यह मामला करारिया चौराहा थाना क्षेत्र और खामखेड़ा चौकी अंतर्गत गुरारिया हाईवे ब्रिज पर महिला का शव मिलने से जुड़ा हुआ है.

दरअसल, 12 मार्च को गुरारिया हाईवे ब्रिज पर एक महिला का शव मिला था. सूचना मिलते ही करारिया चौराहा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतका की पहचान शमशाबाद निवासी करीब 50 वर्षीय महिला के रूप में हुई.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

जांच के दौरान सामने आया कि महिला घर से सोने के जेवर पहनकर निकली थी, जो घटना स्थल पर नहीं मिले. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला घोंटने से होना सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

मामले में आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन में टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपी चंदन सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने पूछताछ में महिला से लूटपाट करने के बाद गला घोंटकर हत्या करना कबूल कर लिया। आरोपी मृतका का दूर के रिश्ते में लगता है.

आरोपी से सामान बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने की दो चूड़ी, एक गले की चेन, कान की झुमकी, मंगलसूत्र, चांदी की अंगूठियां और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है. बरामद सामान की कीमत करीब पांच लाख रुपये बताई जा रही है.

इस घटना को लेकर पूरे जिले में आक्रोश का माहौल था, वही पुलिस ने महिला के हत्या से पहले रेप की आशंका से इंकार नही किया है, इस मामले में जांच जारी है. पुलिस ने बताया कि आरोपी 11 मार्च को करारिया के एक गांव में आयोजित शादी में मृतका से मिला था, वही से बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया था उसके बाद इस घटना को अंजाम देकर फरार हो गया.

रिपोर्टः दीपेश शाह, विदिशा

ये भी पढ़ेंः महिला की फोटो वायरल कर मचा दी सनसनी! फर्जी इंस्टाग्राम-फेसबुक आईडी बनाने वाला सूरत से गिरफ्तार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!