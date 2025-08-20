कब बना था छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला? जानिए कितना है क्षेत्रफल
छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं और 5 संभाग हैं.
क्या आप जानते हैं?
छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला 'गौरेला-पेंड्रा-मरवाही' (GPM) है.
कब बनाया गया था जिला?
इसे 2020 में तीन इलाकों को मिलाकर बनाया गया था.
GPM जिला को बिलासपुर जिले से अलग करके बनाया गया था.
छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला बनने से पहले, यह जिला बिलासपुर जिले का हिस्सा था.
आखिर कितना है क्षेत्रफल?
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले का कुल क्षेत्रफल 1978 वर्ग किमी है.