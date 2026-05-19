Hurun Rich List 2025 में छत्तीसगढ़ के कई बड़े उद्योगपतियों ने जगह बनाई है. किसी ने पोल्ट्री से शुरुआत की, तो किसी ने स्टील और माइनिंग में बड़ा नाम कमाया.
Manish kushawah
May 19, 2026
बहादुर अली और सुल्तान अली
राजनांदगांव के रहने वाले दोनों भाई पोल्ट्री जगत के बड़े नाम माने जाते हैं. छोटे से पोल्ट्री फार्म से शुरुआत की थी. आज दोनों की अलग-अलग नेटवर्थ करीब 4800 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
पोल्ट्री से बना बड़ा साम्राज्य
बहादुर अली और सुल्तान अली का कारोबार अब पशु आहार, खाद्य तेल और डेयरी उत्पादों तक पहुंच चुका है. देशभर में इनकी मजबूत पहचान है.
कमल किशोर सरदा
रायपुर के उद्योगपति कमल किशोर सरदा की नेटवर्थ करीब 3900 करोड़ रुपए बताई गई है. स्टील और एनर्जी सेक्टर में उनका बड़ा कारोबार है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान बनी हुई है.
बजरंग लाल अग्रवाल
रायपुर के बजरंग लाल अग्रवाल स्टील और माइनिंग सेक्टर के बड़े नामों में गिने जाते हैं. इनकी नेटवर्थ करीब 3500 करोड़ रुपए बताई जा रही है. आयरन, माइनिंग और सौर ऊर्जा में बड़ा निवेश किया है.
छत्तीसगढ़ की सबसे अमीर महिला
रायपुर की विनीता आशीष सराफ का नाम प्रदेश की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल है. इनकी कुल नेटवर्थ करीब 2500 करोड़ रुपए बताई गई है.
दुनिया में डिमांड वाले प्रोडक्ट
विनीता सराफ की कंपनी मनोरमा इंडस्ट्रीज साल और आम के बीजों से बटर तैयार करती है. ग्लोबल फूड इंग्रीडिएंट्स मार्केट में इनके प्रोडक्ट की काफी डिमांड है.
हीरा ग्रुप के मालिक
रायपुर के हनुमान प्रसाद अग्रवाल भी अमीरों की सूची में शामिल हैं. हीरा ग्रुप के मालिक हनुमान प्रसाद अग्रवाल की नेटवर्थ करीब 1700 करोड़ रुपए आंकी गई है. (नोटः यहां दी गई जानकारी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक है. इन तथ्यों की पुष्टि ZEE NEWS नहीं करता है.)