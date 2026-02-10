MP में Goa जैसा मजा, कम खर्चे में बीच और एडवेंचर दोनों एक साथ
मध्य प्रदेश में गोवा जैसा मजा चाहिए तो खंडवा जिले में इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर में बसा टूरिस्ट प्लेस हनुवंतिया टापू बेस्ट ऑप्शन है.
मध्य प्रदेश में गोवा जैसा मजा चाहिए तो खंडवा जिले में इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर में बसा टूरिस्ट प्लेस हनुवंतिया टापू बेस्ट ऑप्शन है.
शांत जल, दूर-दूर तक फैले द्वीप और सूर्यास्त का नजारा देख गोवा वाली फीलिंग आती है. इसलिए हनुवंतिया 'मिनी गोवा' कहलाता है.
जलाशय 9000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 27 से अधिक छोटे-बड़े प्राकृतिक द्वीप (आइलैंड) हैं.
हनुवंतिया टापू पर कम खर्चे में आप गोवा वाली फीलिंग ले सकते हैं, क्योंकि आपको यहां बीच और एडवेंचर दोनों एक साथ मिलेगा.
हनुवंतिया जल महोत्सव एडवेंचर लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है.
महोत्सव के दौरान में जल, जमीन और हवा तीनों कैटेगरी की एक्टिविटी होती हैं.
इंदौर से हनुवंतिया की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है, जबकि खंडवा रेलवे स्टेशन से सिर्फ 50KM दूर है.
हनुवंतिया की सबसे बड़ी खास बात है कि यह काफी सस्ता है और हर तरह के पर्यटकों के बजट में फिट बैठता है.