आज भी उलझा है छत्तीसगढ़ की इन जगहों का रहस्य, क्या आप जानते हैं नाम?
Manish kushawah
Sep 05, 2025
छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जहां की प्राकृतिक खूबसूरती पूरी दु्निया में फेमस है.
खूबसूरती के साथ-साथ छत्तीसगढ़ कई रहस्य भी अपनी गोद में समेटे हुए है.
कई ऐसी जगह हैं, जो आज भी रहस्यमय हैं. उनके बारे में कोई नहीं जानता है.
आइए आज हम ऐसी छत्तीसगढ़ की टॉप 5 रहस्यमयी जगहों के बारे में बता रहे हैं.
पहले नंबर पर
ठिनठिनी पत्थर, यह सरगुजा में स्थित है. यह छत्तीसगढ़ के रहस्यमयी जगहों में से एक है.
दूसरे नंबर पर
तातापानी, जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है. यहां साल भर गर्म पानी का झरना बहता रहता है, जो रहस्यमयी है.
तीसरे नंबर पर
मंडीप खोल गुफा, यह राजनांदगांव में है. यह एशिया की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक है.
चौथे नंबर पर
उछलती जमीन, छत्तीसगढ़ के मिनी शिमला यानि मैनपाट में स्थित है, जो काफी रहस्यमयी है.
पांचवे नंबर पर
भोरमदेव मंदिर आता है, जो कि काफी फेमस माना जाता है. लेकिन यह अपने रहस्यों के लिए भी जाना जाता है.
(नोटः यहां दी गई जानकारी सिर्फ मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है, ZEE NEWS इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता है. )