Ankesh Kosthi: कम हाइट के कारण नहीं मिल रही थी जॉब, अब ढेरों ऑफर, ये है मामला

Gwalior Ankesh Kosthi: कभी-कभी इंसान की हाइट उसके लिए मुसीबत का सबब बन जाती है. ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) में देखने को मिला. यहां अंकेश कोष्ठी नाम के शख्स को कम लंबाई होने के चलते काफी परेशानी हो रही थी. MBA पास होने के बावजूद उन्हें जॉब तक नहीं मिल रही थी. हालांकि, अब उनकी मुश्किल कम होते दिख रही है.

ग्वालियर के रहने वाले अंकेश कोष्ठी (Ankesh Kosthi) का कहना है कि मैं MBA पास आउट हूं और मेरी लंबाई कम होने के कारण मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी. उन्होंने कहा कि ग्वालियर साउथ से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक (Praveen Pathak) ने इस संबध में मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया.

MP| I'm an MBA pass out & wasn't getting a job because of my short height. Praveen Pathak (Congress MLA from Gwalior South) posted a video for me in this regard on social media. Within 2hrs I got calls from 35-40 companies & got a job in one of them: Ankesh Kosthi, Gwalior(14.04) pic.twitter.com/M2eI0n4ekc

