VIDEO: महाशिवरात्रि पर महाकाल का महाभिषेक, आप भी कीजिए शिव आराधना के दिव्य दर्शन

नई दिल्ली: पूरे देश में महाशिवरात्री (Mahashivratri) का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के धूमधाम से मनाया जा रहा है. भगवान शिव (Lord Shiv) के भक्तों के लिए महाशिवरात्री (Mahashivratri) का दिन किसी महापर्व से कम नहीं होता. महाशिवरात्रि के दिन भक्त शिवजी की पूरे मन से पूजा-अर्चना करते हैं. भारत में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं. सभी जगह भक्तों की लंबी कतारें अपने आराध्य के दर्शनों के लिए लगी हैं.

शिवरात्रि के पावन पर्व पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष अभिषेक और श्रंगार हुआ है. शिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल के दर्शन और उनके मंत्र जाप का विशेष फल मिलता है. इसी परंपरा के तहत आज मंदिर में विशेष तैयारियों के साथ पूजा-पाठ और आरती हो रही है.

#WATCH | Madhya Pradesh: Celebrations of #Mahashivaratri begin at Mahakaleshwar Temple in Ujjain pic.twitter.com/nE2EITR5vN

— ANI (@ANI) March 1, 2022