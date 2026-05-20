पति के साथ बड़ी क्रूरता है चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना, तलाक का भी आधार... पारिवारिक मामले पर HC का बड़ा फैसला

Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी पत्नी के बिना अपने पति को बताए चोरी-छिपे सीक्रेट तरीके से बेटी की शादी तय करना क्रूरता के अधीन आता है और पति द्वारा यह तलाक लेने का आधार बन सकता है. हाई कोर्ट के जज जस्टिस सीवी कार्तिकयन और के राजशेखर की डिवीजन बेंच ने एक पारिवारिक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें महिला ने चोरी-छिपे अपनी 18 साल की बेटी की शादी अपने भाई यानी बेटी के मामा से तय कर दी. वह 32 साल का तलाकशुदा शख्स था.

चुपके से तय की बेटी की शादी

एक और अहम बात ये है कि महिला के इस भाई की शादी पहले उसी के पति की भतीजी से हुई थी. हालांकि, वह शादी टूट गई थी और भतीजी ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस स्थिति में पति को मेंटली काफी परेशानी होती है. यह केस जी श्रीधर और एस कोमला कुमारी का है. इनकी शादी साल 1997 में हुई थी. दोनों के एक बेटा और एक बेटी है. विवाद तब शुरू हुआज जब पत्नी 18 साल की अपनी बेटी को एक हफ्ते के लिए बेंगलुरु लेकर गई, जहां उसने चुपके सेअपने ही भाई (लड़की के मामा) से बेटी की शादी तय कर दी. इस शादी के बारे में उसके पति और बेटे को कई जानकारी नहीं थी.

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पति को पहुंची मानसिक पीड़ा

मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जिस शख्स की शादी महिला की बेटी से तय की गई थी, वह 32 साल का तलाकशुदा था. हैरानी की बात ये है कि उसकी पहली शादी भी महिला के पति की एक भतीजी से हुई थी. हालांकि, यह शादी टूट गई थी और शख्स के खिलफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई थी. स्थिति को देखते हुए जस्टिस सीवी कार्तिकयन और जस्टिस के राजशेखर की बेंच ने कहा कि एक पिता के तौर पर पति को जो मानसिक पीड़ा हुई होगी वह अकल्पनीय है. कोर्ट ने कहा कि मुद्दा ये नहीं है कि शादी बेटी के भले के लिए है या नहीं, बल्कि मुद्दा ये है कि एक पिता को अपनी बेटी से संबंधित अहम फैसले से पूरी तरह बाहर रखा गया.

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पति के पक्ष में फैसला

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,' एक पिता के रूप में हम अपीलकर्ता के दर्द को महसूस कर सकते हैं. उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी और बेटी घर से जा चुके हैं. न ही शादी के बाद पिता कोई स्टेप ले सकता था. उस समय वह जिस मानसिक दर्द से गुजर रहा होगा, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है.' कोर्ट ने मामले में यह भी पाया कि पत्नी का उसके पति के प्रति व्यवहार लगातार क्रूरतापूर्ण था, जिससे पति के लिए उसके साथ रहना मुश्किल हो गया था. कोर्ट ने अब पति के पक्ष में तलाक की डिक्री जारी की है.