Advertisement
trendingNow13223300
Hindi Newsदेशपति के साथ बड़ी क्रूरता है चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना, तलाक का भी आधार... पारिवारिक मामले पर HC का बड़ा फैसला

पति के साथ बड़ी क्रूरता है चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना, तलाक का भी आधार... पारिवारिक मामले पर HC का बड़ा फैसला

Mother Arranges Daughter Marriage Secretly: मद्रास हाईकोर्ट ने एक पारिवारिक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति को बिना बताए बेटी की शादी तय करना क्रूरता के अधीन आता है. यह तलाक लेने का आधार भी बन सकता है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: May 20, 2026, 08:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पति के साथ बड़ी क्रूरता है चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना, तलाक का भी आधार... पारिवारिक मामले पर HC का बड़ा फैसला

Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी पत्नी के बिना अपने पति को बताए चोरी-छिपे सीक्रेट तरीके से बेटी की शादी तय करना क्रूरता के अधीन आता है और पति द्वारा यह तलाक लेने का आधार बन सकता है. हाई कोर्ट के जज जस्टिस सीवी कार्तिकयन और के राजशेखर की डिवीजन बेंच ने एक पारिवारिक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें महिला ने चोरी-छिपे अपनी 18 साल की बेटी की शादी अपने भाई यानी बेटी के मामा से तय कर दी. वह 32 साल का तलाकशुदा शख्स था.    

चुपके से तय की बेटी की शादी 

एक और अहम बात ये है कि महिला के इस भाई की शादी पहले उसी के पति की भतीजी से हुई थी. हालांकि, वह शादी टूट गई थी और भतीजी ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी. हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस स्थिति में पति को मेंटली काफी परेशानी होती है. यह केस जी श्रीधर और एस कोमला कुमारी का है. इनकी शादी साल 1997 में हुई थी. दोनों के एक बेटा और एक बेटी है. विवाद तब शुरू हुआज जब पत्नी 18 साल की अपनी बेटी को एक हफ्ते के लिए बेंगलुरु लेकर गई, जहां उसने चुपके सेअपने ही भाई (लड़की के मामा) से बेटी की शादी तय कर दी. इस शादी के बारे में उसके पति और बेटे को कई जानकारी नहीं थी.    

ये भी पढ़ें- टैंकर भर-भरकर दूध देता है भारत का ये शहर, कहा जाता है 'मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया'; अमूल से है खास कनेक्शन  

Add Zee News as a Preferred Source

पति को पहुंची मानसिक पीड़ा

मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जिस शख्स की शादी महिला की बेटी से तय की गई थी, वह 32 साल का तलाकशुदा था. हैरानी की बात ये है कि उसकी पहली शादी भी महिला के पति की एक भतीजी से हुई थी. हालांकि, यह शादी टूट गई थी और शख्स के खिलफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई थी. स्थिति को देखते हुए जस्टिस सीवी कार्तिकयन और जस्टिस के राजशेखर की बेंच ने कहा कि एक पिता के तौर पर पति को जो मानसिक पीड़ा हुई होगी वह अकल्पनीय है. कोर्ट ने कहा कि मुद्दा ये नहीं है कि शादी बेटी के भले के लिए है या नहीं, बल्कि मुद्दा ये है कि एक पिता को अपनी बेटी से संबंधित अहम फैसले से पूरी तरह बाहर रखा गया.  

ये भी पढ़ें-  भद्दी, खराब और बदसूरत... बंगाल को क्यों चुभ रही यह 16 साल पुरानी फुटबॉल वाली मूर्ति? ममता बनर्जी ने की थी डिजाइन; अब चलेगा बुलडोजर 

पति के पक्ष में फैसला 

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,' एक पिता के रूप में हम अपीलकर्ता के दर्द को महसूस कर सकते हैं. उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसकी पत्नी और बेटी घर से जा चुके हैं. न ही शादी के बाद पिता कोई स्टेप ले सकता था. उस समय वह जिस मानसिक दर्द से गुजर रहा होगा, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है.' कोर्ट ने मामले में यह भी पाया कि पत्नी का उसके पति के प्रति व्यवहार लगातार क्रूरतापूर्ण था, जिससे पति के लिए उसके साथ रहना मुश्किल हो गया था. कोर्ट ने अब पति के पक्ष में तलाक की डिक्री जारी की है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

TAGS

High court

Trending news

चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
High court
चोरी-छिपे बेटी की शादी तय करना पति के साथ बड़ी क्रूरता... HC का फैसला
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
Monsoon 2026
मानसूनी बादल तो बनने लगे, लेकिन 2002 से तुलना क्यों हो रही? गर्मी पर आ गई चेतावनी
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
CM Mamata Banerjee
दिल्ली की सत्ता से BJP को बाहर कर देंगे... हार के बाद भी नहीं बदले ममता के तेवर
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
Jammu Kashmir
करोड़ों की संपत्ति जब्त, 7 तस्कर अरेस्ट, जम्मू-कश्मीर पुलिस का नशा मुक्त अभियान तेज
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
West Bengal
टीएमसी राज में हटाए गए 'राम' आखिर लौट आए, कॉलेज से नाम किसने हटवाया था?
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
Bullet train
जब सिलीगुड़ी पहुंचेगी बुलेट ट्रेन, चिकन नेक की ओर आंख उठाकर न देखेगा बांग्लादेश-चीन
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
kolkata
कोलकाता से हटेगी 'आधे धड़' वाली मूर्ति, इस खास स्टैच्यू पर क्यों चलने जा रहा बुलडोजर
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
Nirmala Sitharaman
'58 करोड़ जनधन खाते क्या उद्योगपतियों के लिए हैं?'...कांग्रेस पर बरसीं वित्तमंत्री
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
Abhishek Banarjee
ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर बड़ा एक्शन! 17 ठिकानों को लेकर 'बुलडोजर अल्टीमेटम'
बंगाल: OBC आरक्षण पर BJP ने कर दिया खेल, TMC का फैसला पलटा; 2010 वाला फार्मूला लागू
West Bengal
बंगाल: OBC आरक्षण पर BJP ने कर दिया खेल, TMC का फैसला पलटा; 2010 वाला फार्मूला लागू