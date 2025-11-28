चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा; कहा- यह 'रेयर ऑफ द रेयरेस्ट' मामला नहीं

Madras HC Verdict On Life Imprisonment: मद्रास हाईकोर्ट ने चलती ट्रेन से धक्का देने वाले एक दोषी को मौत की सजा के बदले उम्रकैद की सजा सुनाई है.
Madras High Court: मद्रास हाईकोर्ट की ओर से चलती ट्रेन से एक छात्रा को धक्का देने वाले शख्स को मौत की सजा के बदले उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. घटना अक्टूबर साल 2022 को चेन्नई स्थित सेंट थॉमस माउंट रेलवे स्टेशन पर हुई थी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपराधी को तकरीबन 20 साल जेल में काटने होंगे. इस दौरान उसे किसी भी करह की छूट नहीं मिलेगी.
कोर्ट का कहना है कि दोषी को इस 20 साल की अवधि में किसी भी तरह की वैधानिक छूट नहीं मिलेगी. इसके साथ ही उसके पास सजा में कमी का भी कोई हक नहीं होगा. कोर्ट की ओर से यह फैसला दोषी की उम्र और उसके सुधरने की संभावना को देखते हुए दिया गया. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोषी के जेल में व्यवहार और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन समेत प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट जैसी कई चीजों पर गौर किया. कोर्ट ने यह भी माना कि छात्रा को धक्का देने से पहले उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था.
दोषी को लेकर कोर्ट ने कहा कि सजा का उद्देश्य बदला लेना नहीं बल्कि उसका सुधार करना है. कोर्ट की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी मामले को 'रेयर ऑफ द रेयरेस्ट' की श्रेणी में रखने से पहले कोर्ट को बैलेंस बनाना चाहिए. अदलात ने यह भी कहा कि अपराध की क्रूरता देखा जरूरी है, हालांकि दोषी के सुधरने की संभावना, उसकी सामिजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, पुनर्वास की संभावना और उसकी उम्र को भी देखना चाहिए.
अदालत का कहना है कि इस मामले की बारीकी से जांच करने पर यह किसी भी तरह से 'रेयर ऑफ द रेयरेस्ट' की कैटेगरी में नहीं आता है. कोर्ट ने यह भी माना कि यह अपराध बेहद जघन्य और गंभीर है. इसके लिए दोषी को अधिक सजा मिलनी चाहिए, हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसे मिले सबूतों से यह साबित नहीं होता कि दोषी में कोई सुधार नहीं आ सकता या फिर वह सुधर नहीं सकता.
