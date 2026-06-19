ये सच है कि भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की मौलाना सज्जाद नोमानी की सोच अभी तक साकार नहीं हुई है. लेकिन इसके बावजूद ये मिशन जारी है. इन्हें लगता है कि हिंदू बंटे हुए हैं, इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं. लेकिन ऐसी सोच रखने वालों को कोर्ट से करारा जवाब मिला है. और ये जवाब उसी तमिलनाडु में मिला है, जहां रहने वाले लोग मौलाना नोमानी के मुताबिक हिंदू नहीं हैं.
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि 100 साल पुराने मंदिर के पास चर्च नहीं बनेगा. बहुसंख्यक समुदाय जो कह रहा है, उसे सुनना चाहिए. चर्च बनाने के पीछे नीयत में खोट से इनकार नहीं किया जा सकता है.
क्या है पूरा मामला?
ये मामला तमिलनाडु के कोयंबटूर का है. यहां स्थित मरियम्मन मंदिर 100 साल से भी ज्यादा पुराना है. इस ऐतिहासिक मंदिर के बिल्कुल करीब एक विशाल चर्च बनाने की कोशिश की जा रही थी. यहां रहने वाले हिंदुओं ने चर्च के निर्माण का विरोध किया. लंबी प्रशासनिक और कानूनी लड़ाई के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर के करीब चर्च बनाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है, ये भी आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए.
कोर्ट के मुताबिक अगर किसी मंदिर के आसपास बड़ा चर्च बनाया जा रहा है तो इसके पीछे क्या नीयत रही होगी उसकी संभावनाओं से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है.
कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और धार्मिक सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए.
जब ज्यादातर हिंदू मंदिर के करीब चर्च के निर्माण का विरोध कर रहे हैं तो ऐसी आपत्तियों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.
जिस स्थान पर चर्च बनाने की बात कही जा रही थी, वह जमीन जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में सड़क के रूप में दर्ज है. साथ ही ये मरियम्मन मंदिर के बेहद नजदीक है. यानी एक तरफ तो सड़क की जमीन पर कब्जा करके चर्च बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो भी दूसरी तरफ मंदिर के बिल्कुल पास.