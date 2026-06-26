'इस्लाम अपनाने से कोई मुस्लिम आरक्षण का हकदार नहीं बन जाता...' धर्मांतरण मामले में HC की तल्ख टिप्पणी

Madras High Court converted Muslim reservation verdict: आपने प्यार में अपनी मर्जी से धर्म बदलने या फिर धोखे से धर्मांतरण कराने की खबरें देखी और सुनी होंगी. इसी तरह आरक्षण का लाभ लेने की मंशा से धर्म परिवर्तन की खबरें अक्सर दिख जाती हैं. धर्म परिवर्तन तब गलत होता है जब दबाव, लालच, धोखे या मजबूरी से कराया जाए. ये सीधी सी बात हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में शीशे की तरह साफ कर दी है.
हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए फायदा उठाने की नीयत से किए गए धर्म परिवर्तन के मामले में याची को फटकार लगाते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने न सिर्फ याचिका खारिज की बल्कि तमिलनाडु सरकार के आदेश को भी असंवैधानिक करार दिया.
आइए बताते हैं आखिर मामला क्या था. हिंदू परिवार में जन्में परमशिवम ने 11 साल पहले इस्लाम कुबूल करके अपना नाम समीर अहमद कर लिया था. उसने अपनी शादी तक मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार की थी. अपना धर्म बदलने के बाद परमशिवम उर्फ समीर ने अपने तहसीलदार के पास 'मुस्लिम लेब्बाई' जाति का कम्युनिटी सर्टिफिकेट पाने के लिए आवेदन किया. इस जाति को तमिलनाडु में 'पिछड़े वर्ग के मुसलमानों' का दर्जा प्राप्त है.
तहसीलदार ने फौरन समीर का आवेदन निरस्त कर दिया तो उसने हाईकोर्ट का रुख करके तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च 2024 के उस आदेश का हवाला दिया, जिसमें कनवर्टेड मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही गई थी. जिसमें तमिलनाडु सरकार ने दलील दी कि कनवर्ट होने वाले व्यक्ति को आरक्षण इसीलिए दिया जा रहा है ताकि वो अपनी पुरानी आरक्षित श्रेणी का लाभ उठा सके. हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया.
हाई कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाते हुए कहा, 'राज्य सरकार सिर्फ इसलिए विभिन्न जातियों के कनवर्टेड मुस्लिमों का समूह बनाकर उन्हें आरक्षण नहीं दे सकती कि वे लाभ उठाते रहें.'
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के इस सरकारी आदेश को संविधान और इस्लाम दोनों के सिद्धांतों के खिलाफ बताया. बेंच ने 1951 के 'जी माइकल बनाम एस वेंकटेश्वरन' मामले का हवाला दिया, जिसमें साफ कहा गया था कि जब कोई हिंदू, अपना धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाता है, तो वह 'सिर्फ एक मुसलमान' बनता है और मुस्लिम समाज में उसका स्थान उसकी पिछली जाति से तय नहीं होता.
जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस पी.बी. बालाजी की बेंच ने कहा, 'यह सरकारी आदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उन न्यायिक फैसलों के पूरी तरह खिलाफ था, जिनमें कहा गया कि इस्लाम अपनाने वाले व्यक्ति को केवल 'मुसलमान' ही माना जा सकता है.'
हाई कोर्ट ने आगे कहा, 'कई समुदाय हैं, जिनकी सदस्यता केवल जन्म से तय होती है. जैसे जाति जन्म से ही तय होती है, वैसे ही कोई व्यक्ति जन्म से ही राउथर, मरक्कयार या दक्कनी मुस्लिम होता है. इसलिए ये कहना बेतुका है कि किसी को राउथर मुस्लिम में बदला जा सकता है.'
हाई कोर्ट ने यह भी कहा, 'ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक उपदेशकों ने सदियों तक प्रचार किया कि उनके धर्मों में सामाजिक समानता है, जबकि हिंदू धर्म में जातिगत व्यवस्था है. धर्म परिवर्तन के लिए ऐसा रुख अपनाने के बाद, अब ये दावा करना गलत है कि इस्लाम में भी ऊंच नीच है. हमारी राय में, कुछ समुदायों को 'पिछड़ा' और बाकी को 'अगड़ा' मानना कुरान की शिक्षाओं के भी खिलाफ है. इस्लाम ऐसा समाज बनाना चाहता है जिसमें सब बराबर हों, अल्लाह की नजर में सब बराबर हैं. वहां कोई सामाजिक ऊंच नीच नहीं है. इसलिए ये याचिका खारिज की जाती है.