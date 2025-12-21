Advertisement
trendingNow13048203
Hindi NewsदेशHC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई 13 लाख की राहत; जानें क्या है मामला

HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई 13 लाख की राहत; जानें क्या है मामला

Madras High Court lawyers outstanding fees: मद्रास हाईकोर्ट ने वकील पी. थिरुमलाई की 13 लाख रुपये बकाया फीस के भुगतान के लिए मदुरै सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दो महीने का समय दिया है. अदालत ने कहा कि मजदूर और पेशेवरों को उनके काम का पूरा भुगतान समय पर मिलना न्याय का मूल सिद्धांत है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 21, 2025, 07:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

HC ने पैगंबर मोहम्मद के उपदेश की मदद से लिया चौंकाने वाला फैसला, वकील को मिल गई 13 लाख की राहत; जानें क्या है मामला

Madras High Court lawyers outstanding fees: मद्रास हाईकोर्ट ने वकीलों की बकाया फीस के मामले में स्पष्ट संदेश दिया है. पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी कामगार या पेशेवर को उसके काम का भुगतान समय पर करना केवल धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि न्याय और निष्पक्षता का मूल सिद्धांत है. यह विचार श्रम कानूनों और सेवा नियमों के लिए समान रूप से लागू होता है. यह टिप्पणी न्यायमूर्ति जी. आर. स्वामीनाथन ने मदुरै सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व स्थायी अधिवक्ता पी. थिरुमलाई की याचिका की सुनवाई के दौरान कही है. थिरुमलाई ने दावा किया था कि निगम ने उनके 13.05 लाख रुपये बकाया शुल्क का भुगतान नहीं किया है.

2 महीने के अंदर चुकाए बकाया राशि
पहली सुनवाई में निगम ने थिरुमलाई के दावे का एक बड़ा हिस्सा खारिज कर दिया था. इसके बाद वकील ने अदालत का रुख दोबारा किया है. अदालत ने माना कि शुल्क जमा न होने की वजह से निगम पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता था. फिर भी अदालत ने निर्देश दिया कि निगम दो महीने के भीतर बकाया राशि बिना किसी ब्याज के चुकाए.

2 महीने में दस्तावेज तैयार करने का आदेश
अदालत ने थिरुमलाई को आदेश दिया कि वे उन मामलों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सौंपें, जिनमें उन्होंने निगम की ओर से पैरवी की थी. प्राधिकरण को 818 मामलों के प्रमाणित फैसलों की प्रतियां दो महीने के अंदर तैयार करनी होंगी. इन दस्तावेजों को जुटाने का खर्च निगम वहन करेगा, जो वकील के अंतिम भुगतान से समायोजित किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने राज्य में बड़ी संख्या में अतिरिक्त महाधिवक्ताओं की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि कई बार जरूरत से ज्यादा वकीलों को ऐसे मामलों में लगाया जाता है, जहां उनकी वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है. अदालत ने आशा जताई कि 2026 से मदुरै पीठ में इस तरह की प्रथाओं पर रोक लगेगी.

साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि कुछ वरिष्ठ वकीलों को दी जाने वाली भारी फीस चिंताजनक है. अदालत ने कहा कि सार्वजनिक धन का उपयोग संतुलित और विवेकपूर्ण होना चाहिए. रिकॉर्ड के अनुसार, पी. थिरुमलाई 1992 से 2006 तक मदुरै सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्थायी अधिवक्ता रहे और उन्होंने 818 मामलों में निगम का प्रतिनिधित्व किया है.

ये भी पढ़ें: 15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना 'सीक्रेट सेल', भारत अलर्ट

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Madras High Court

Trending news

क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
Lionel Messi
क्यों कोलकाता में नाराज हो गए थे Lionel Messi? SIT की जांच में आयोजक ने बताई वजह
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
CBI
दो करोड़ कैश के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार, पत्नी पर भी कसा शिकंजा; CBI का एक्शन
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
DNA
DNA: हाथियों ले रहे साथी की मौत का बदला, कौन-कौन से जानवर लेते हैं प्रतिशोध
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
DNA
चुनाव से पहले बढ़ा सियासी पारा, बंगाल में मौलानाओं का सियासी फतवा आ गया!
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
DNA Analysis
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
Punjab
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
hindi Jammu and Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
Rape
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
Jammu Kashmir
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
ethanol
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा