1 वोट की जंग पहुंची हाई कोर्ट! रविवार को होगी स्पेशल सुनवाई, क्या विजय के विधायक को फ्लोर टेस्ट से रोक देगा मद्रास HC?

Vijay Oath Ceremony: मद्रास हाई कोर्ट रविवार को के. आर. पेरियाकरुप्पन की याचिका पर विशेष सुनवाई करेगा. DMK नेता तिरुपत्तूर सीट पर Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) के उम्मीदवार से सिर्फ एक वोट से हारे थे. उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए TVK विधायक को फ्लोर टेस्ट में भाग लेने से रोकने की मांग की है.
Trending Photos
Vijay TVK vs DMK 1 Vote Difference: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में सबसे चर्चित मुकाबलों में शामिल तिरुपत्तूर सीट अब अदालत पहुंच गई है. DMK के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के. आर. पेरियाकरुप्पन (K. R. Periyakaruppan) ने अपनी हार को चुनौती देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) का दरवाजा खटखटाया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) के उम्मीदवार आर. सीनिवास सेतुपति (R. Seenivasa Sethupathi) को 83375 वोट मिले, जबकि पेरियाकरुप्पन को 83374 वोट हासिल हुए. यानी मुकाबले का फैसला सिर्फ एक वोट से हुआ.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मद्रास हाईकोर्ट रविवार को विशेष बैठक आयोजित कर इस मामले की सुनवाई करेगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति एल. विक्टोरिया गौरी और न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार की पीठ इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करेगी. पेरियाकरुप्पन ने अदालत से मांग की है कि TVK विधायक सीनिवासा सेतुपति को 13 मई या उससे पहले होने वाले संभावित विश्वास मत में भाग लेने से रोका जाए.
DMK नेता का आरोप है कि तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र में डाले गए वोटों की उचित पुनर्गणना नहीं की गई. याचिका में कहा गया है कि कई मतदान केंद्रों पर मतगणना प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुईं और पुनर्गणना की मांग को सही तरीके से नहीं माना गया. इसी आधार पर अदालत से अपील की गई है कि अंतिम फैसले तक निर्वाचित उम्मीदवार को किसी भी विधायी प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति न दी जाए.
तिरुपत्तूर सीट पर 30 से अधिक मतदान केंद्रों की गिनती के बाद सोमवार देर रात परिणाम घोषित किए गए थे. करीब 30 राउंड की मतगणना के बाद TVK उम्मीदवार सीनिवासा सेतुपति को विजेता घोषित किया गया. इस बेहद करीबी मुकाबले ने पूरे तमिलनाडु का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सिर्फ एक वोट का अंतर राज्य की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता में और बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि विधानसभा में हर सीट सरकार गठन के समीकरण बदल सकती है.
ये भी पढ़ें: थलापति विजय का 'अग्निपरीक्षा' वाला कार्यकाल: ₹2500 भत्ता और 8 ग्राम फ्री गोल्ड के लिए कहां से आएगा पैसा? कर्ज में डूबा है राज्य
अभिनेता-राजनेता C. Joseph Vijay की पार्टी TVK ने इस चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीतीं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. TVK के उभार ने तमिलनाडु की पारंपरिक DMK-AIADMK राजनीति को झटका दिया है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.