'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार, जब्त होंगी ये चीजें

Actor Vijay Rally Stampede: बीते दिनों एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) को कड़ी फटकार लगाई है.
Tamil Nadu Stampede : मद्रास हाई कोर्ट ने पिछले हफ्ते तमिलनाडु के करूर में हुई भागदड़ को लेकर साउथ सुपरस्टार विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) को कड़ी फटकार लगाई है. जस्टिस सेंथिलकुमार ने एक्टर के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वह और उनकी पार्टी के नेता, जिन्होंने करूर में रैली का आयोजन किया था घटनास्थल से भाग गए. उन्हें इस घटना में मारे गए 41 लोगों की त्रासदी का कोई पछतावा नहीं हुआ.
जज ने TVK के कैंपेन बस को भी जब्त करने का आदेश दिया और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि बस एक दुर्घटना में शामिल थी. उन्होंने पुलिस को रैली के सभी CCTV कैमरे खासकर विजय की बस के अंदर और बाहर के कैमरे जब्त करने का आदेश दिया. कोर्ट ने पुलिस महानिरीक्षक (IGP) असरा गर्ग की अध्यक्षता में SIT के गठन का आदेश दिया है और राज्य सरकार से SIT के साथ सहयोग करने को कहा है.
कोर्ट ने कहा कि रैली आयोजकों ने उन लोगों को छोड़ दिया, जो एक्टर की एक झलक पाने आए थे, लेकिन अपनी जान गंवा बैठे. कोर्ट के मुताबिक पार्टी को उनकी मदद करनी चाहिए थी. अदालत ने कहा कि घटना के बाद उनकी ओर से कोई पछतावा, कोई जिम्मेदारी या कोई दुख नहीं दिखाया गया. अदालत ने स्थानीय पुलिस की जांच पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य TVK नेताओं के प्रति उदारता दिखा रहा है. इसमें यह भी पूछा गया कि विजय के खिलाफ कोई मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया.
बता दें कि अब तक टीवीके के 2 नेताओं, जिनमें विजय के करीबी सहयोगी और उनके दूसरे नंबर के अधिकारी एन बुस्सी आनंद और सीटी निर्मल कुमार शामिल हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है. इसके अलावा एक अलग सुनवाई में मदुरै पीठ ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि जांच प्रारंभिक चरण में है.
