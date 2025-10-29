Madras High Court: मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला

Madras High Court: मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि मुस्लिम भी बच्चे को गोद ले सकते हैं. मुस्लिम पर्सनल लॉ इसमें बाधा नहीं बनता. हालांकि केवल गोद देने का दस्तावेज़ (Adoption Deed) बनाकर और उसका रजिस्ट्रेशन कराकर गोद लेना मान्य नहीं होगा. गोद लेने की प्रक्रिया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 और एडॉप्शन रेगुलेशन, 2022 में तय कानूनी प्रावधानों के तहत ही पूरी करनी होगी.

कोर्ट ने कहा कि अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और किसी पर्सनल लॉ में मतभेद होता है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ही प्रभावी रहेगा. ऐसे में गोद लिए हुए बच्चे को वही सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे जो किसी परिवार में जन्मे बच्चे को प्राप्त होते हैं.

यह फैसला मुस्लिम व्यक्ति के. हीराजॉन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया. हीराजॉन की कोई संतान नहीं थी. उनके भाई के निधन के बाद, उसकी पत्नी और तीन बच्चे कानूनी उत्तराधिकारी थे. भाई की विधवा पत्नी ने अपने आठ साल के बेटे को हीराजॉन को गोद देने की इच्छा जताई. दोनों पक्षों की सहमति से एक गोद लेने का दस्तावेज़ (Adoption Deed) तैयार किया गया.

रजिस्ट्रेशन अधिकारी ने दस्तावेज़ दर्ज करने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में गोद लेना मान्य नहीं है, इसलिए यह रजिस्टर्ड नहीं हो सकता. इसके खिलाफ हीराजॉन ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह सही है कि इस्लाम धर्म में गोद लेने की परंपरा नहीं है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हर व्यक्ति को धर्म से परे गोद लेने का अधिकार देता है.

कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के शबनम हाशमी बनाम भारत सरकार (2014) केस का हवाला भी दिया. उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेजे एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, कानूनी प्रक्रिया पूरी कर बच्चे को गोद ले सकता है. यानी मुसलमान और ईसाई भी, जिनके धर्म में गोद लेने की धार्मिक मान्यता नहीं है, वे जेजे एक्ट के तहत गोद ले सकते हैं.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास आवेदन दें. चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट आवेदन पोर्टल पर अपलोड होने के तीन सप्ताह के भीतर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेगी.

इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट आवेदन मिलने के तीन सप्ताह के भीतर निर्णय देंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गोद लेने का आदेश जारी हो जाने के बाद, अलग से किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी.

यह फैसला न केवल मुसलमानों के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पर्सनल लॉ की सीमाओं के बावजूद कानूनी प्रक्रिया से बच्चे को गोद लेना चाहते हैं.