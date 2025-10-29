Advertisement
trendingNow12980639
Hindi Newsदेश

Madras High Court: मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला

Madras High Court adoption ruling: मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि मुसलमान भी कानूनी तौर पर बच्चे को गोद ले सकते हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इसमें बाधा नहीं बनता, लेकिन गोद लेने की प्रक्रिया केवल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 और एडॉप्शन रेगुलेशन, 2022 के तहत ही मान्य होगी.

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

madras high court
madras high court

Madras High Court: मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम आदेश में स्पष्ट किया है कि मुस्लिम भी बच्चे को गोद ले सकते हैं. मुस्लिम पर्सनल लॉ इसमें बाधा नहीं बनता. हालांकि केवल गोद देने का दस्तावेज़ (Adoption Deed) बनाकर और उसका रजिस्ट्रेशन कराकर गोद लेना मान्य नहीं होगा. गोद लेने की प्रक्रिया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 और एडॉप्शन रेगुलेशन, 2022 में तय कानूनी प्रावधानों के तहत ही पूरी करनी होगी.

कोर्ट ने कहा कि अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और किसी पर्सनल लॉ में मतभेद होता है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ही प्रभावी रहेगा. ऐसे में गोद लिए हुए बच्चे को वही सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे जो किसी परिवार में जन्मे बच्चे को प्राप्त होते हैं.

यह फैसला मुस्लिम व्यक्ति के. हीराजॉन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया. हीराजॉन की कोई संतान नहीं थी. उनके भाई के निधन के बाद, उसकी पत्नी और तीन बच्चे कानूनी उत्तराधिकारी थे. भाई की विधवा पत्नी ने अपने आठ साल के बेटे को हीराजॉन को गोद देने की इच्छा जताई. दोनों पक्षों की सहमति से एक गोद लेने का दस्तावेज़ (Adoption Deed) तैयार किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

रजिस्ट्रेशन अधिकारी ने दस्तावेज़ दर्ज करने से इनकार कर दिया. उनका कहना था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में गोद लेना मान्य नहीं है, इसलिए यह रजिस्टर्ड नहीं हो सकता. इसके खिलाफ हीराजॉन ने मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह सही है कि इस्लाम धर्म में गोद लेने की परंपरा नहीं है, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हर व्यक्ति को धर्म से परे गोद लेने का अधिकार देता है.

कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के शबनम हाशमी बनाम भारत सरकार (2014) केस का हवाला भी दिया. उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेजे एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, कानूनी प्रक्रिया पूरी कर बच्चे को गोद ले सकता है. यानी मुसलमान और ईसाई भी, जिनके धर्म में गोद लेने की धार्मिक मान्यता नहीं है, वे जेजे एक्ट के तहत गोद ले सकते हैं.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और जिला मजिस्ट्रेट (DM) के पास आवेदन दें. चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट आवेदन पोर्टल पर अपलोड होने के तीन सप्ताह के भीतर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेगी.

इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट आवेदन मिलने के तीन सप्ताह के भीतर निर्णय देंगे. कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गोद लेने का आदेश जारी हो जाने के बाद, अलग से किसी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी.

यह फैसला न केवल मुसलमानों के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पर्सनल लॉ की सीमाओं के बावजूद कानूनी प्रक्रिया से बच्चे को गोद लेना चाहते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहर...और पढ़ें

TAGS

Madras High Court

Trending news

मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
Madras High Court
मुस्लिम भी अपना सकते हैं गोद लेने की प्रक्रिया, मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
Russian Oil
तेल से भरा टैंकर लेकर भारत आ रहा था जहाज, समंदर में अचानक क्यों ले लिया यू-टर्न?
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
Bihar Assembly Elections 2025
राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि 'फायर' हो गई पूरी BJP! छठ पर्व का भी अपमान बताया
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
Naxalism News in Hindi
कभी बहाता था खून, अब जिंदगियां बचा रहा; बंदूक छोड़ सेवा की राह पर चला ये 'माओवादी'
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
Guru Nanak Jayanti
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
Supreme Court News
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
Narendra Modi
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
earthquake news in hindi
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां