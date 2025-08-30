DNA: भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर

क्या आपको पता है कि मंदिर में जो आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, मंदिरों में जो आप दान करते हैं. उस पैसे, सोना-चांदी का क्या होता है? जिन मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है, उसका धन सरकार कहां खर्च करती है? क्या उस पैसे का खर्च सिर्फ धर्मार्थ ही होता है या फिर उसे सरकार कहीं और भी खर्च कर रही है? ये प्रश्न इसलिए अहम है क्योंकि तमिलनाडु की सरकार कुछ ऐसा ही कर रही थी. लेकिन अदालत ने अब उस पर ब्रेक लगा दिया है. मंदिर के पैसों के खर्च को लेकर कोर्ट ने कैसे लक्ष्मण रेखा खींच दी है. लेकिन पहले जानिए कि हमारे देश के मंदिर कितने धनवान हैं.

देश में कितने हैं मंदिर?

भारत में करीब साढ़े सात लाख मंदिर है, जिनमें से 4 लाख मंदिर राज्य सरकारों के अधीन हैं. सभी मंदिरों में चढ़ावा और दान से करीब ढाई से तीन लाख करोड़ रुपये सलाना आते हैं. ये देश के GDP का 2 दशमल 3 प्रतिशत है. ये अगर भारत के एक-एक आदमी में बांट दिया जाए तो हर किसी को 2 हजार रुपये से ज्यादा मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मंदिरों के पास वही पैसे हैं, जिसे हिंदू, अपने देवता के चरणों में चढ़ाता है. तमिलनाडु में भी सनातनी श्रद्धालुओं ने मंदिरों में ऐसे ही दान दिए थे. मगर वहां की सरकार इन पैसों से विवाह भवन बनवा रही थी.

सरकार ने जारी किए थे 5 आदेश

2023 से लेकर 2025 के बीच एमके स्टालिन की सरकार ने पांच आदेश जारी किए. आदेश के मुताबिक 27 मंदिरों के 80 करोड़ रुपये से शादी हॉल बनाने थे. तर्क ये था कि शादी भी एक धार्मिक कार्य है. मगर मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार के तर्कों को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि मंदिर के पैसों को सार्वजनिक या सरकारी पैसा नहीं माना जा सकता है. भक्तों ने जो दान किया है वो पैसा सिर्फ देवता का है. इसका इस्तेमाल मंदिर के किसी काम के लिए ही हो. या फिर धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो. हिंदू विवाह सिर्फ संस्कार है, इसका धार्मिक उद्देश्य नहीं है. इसलिए ऐसा काम ना हो, जिससे सरकार का राजस्व बढ़े.

अदालत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की भूमिका केवल इतनी है कि वो मंदिर के पैसों और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोके, न कि उन्हें किसी नए काम में लगा दे. मगर स्टालिन की सरकार मंदिर के पैसों का इस्तेमाल कहीं ऐसे काम के लिए रही थी जिससे सरकार को फायदा हो.

कोरोना से की थी सनातन की तुलना

तमिलनाडु की ये वही सरकार जिसके मंत्री ने सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया, कोरोना से की थी, जिसके सांसद ने सनातन को एचआईवी के बराबर कहा था. डीएमके के कई नेता सनातन पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं. उसी डीएमके की सरकार सनातनियों के चढ़ावे को ऐसे काम में लगा रही है, जिससे सरकार को फायदा हो.

तमिलनाडु में मंदिरों को नियंत्रित करने के लिए वहां की सरकार ने पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग बनाया हुआ है, जिसका नाम हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ न्यास विभाग है. इसी विभाग ने मंदिर के पैसों से विवाह भवन बनाने के उस सरकारी प्रस्ताव को पारित किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज किया है.

HE&CE डिपार्टमेंट के अधीन तमिलनाडु के करीब 44 हजार मंदिर आते हैं. इनमें रामेश्वरम और मीनाक्षी मंदिर भी शामिल हैं. इन मंदिरों के पास बड़ी मात्रा में धन जमा है. इसी साल अप्रैल में राज्य के 21 प्रमुख मंदिरों के करीब एक हजार किलो शुद्ध सोना गलाकर बैंक में जमा कर दिया था. सरकार ने दावा किया कि इससे सालाना करीब 18 करोड़ रुपये ब्याज मिलेगा और उसे मंदिर विकास के काम में लगाया जाएगा.

सरकार की मंदिर नियंत्रण नीति?

मगर अब जब विवाह मंडप के बहाने सरकार के धर्मार्थ कार्य की परिभाषा स्पष्ट हुई है तो प्रश्न ये है क्या उस पैसे का इस्तेमाल भी कहीं वैसे किसी काम में तो नहीं किया जा रहा है? धर्मार्थ से सीधा मतलब पूजा से है, अन्नदान से है. तीर्थयात्रियों के कल्याण और गरीबों की सहायता के लिए खर्च से है. ऐसे ही खर्च और उस खर्च की निगरानी के लिए देश के अलग-अलग राज्यों में सरकार ने अपना एक विभाग बनाया हुआ है. जो मंदिरों को नियंत्रित करती है. अब जानिए कि मंदिरों पर नियंत्रण के लिए सरकारी नीति क्या है?

मुख्य रूप से राज्य सरकारों के अधीन ही मंदिर हैं. हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम दक्षिण भारत के कई राज्यों में लागू है. वे मंदिर सरकारी नियंत्रण के दायरे में आते हैं, जो सार्वजनिक माने जाते हैं और जिनके पास पर्याप्त संपत्ति या धन है.

कर्नाटक के करीब 34 हजार मंदिरों की देखरेख कर्नाटक मुजरई विभाग करता है, और ये भी वहां की सरकार के अधीन ही आता है.

आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर की देखरेख तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम करता है, जो वहां की सरकार के HR&CE विभाग के अधीन है. इस मंदिर के पास 51 सौ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है.आंध्र प्रदेश में करीब 25 हजार मंदिरों पर सरकार की निगरानी है.

कई मंदिर सरकार के नियंत्रण में

तो वहीं केरल में सरकार ने पांच अलग-अलग देवस्मोम बोर्ड बनाया है, जो लगभग 3 हजार मंदिरों को नियंत्रित करती है. सबरीमाला मंदिर का नियंत्रण त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड करता है तो गुरुवायूर श्रीकृष्ण मंदिर का कंट्रोल गुरुवायूर देवस्वम बोर्ड करता है.

केरल का ही श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर सबसे अमीर मंदिर है. इसकी कुल संपत्ति डेढ़ लाख करोड़ रुपये के आसपास की है.

देश के 10 प्रमुख राज्यों में करीब सवा लाख मंदिर राज्य सरकारों के अधीन है. इसमें ओडिशा के जगन्नाथ पुरी मंदिर, मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर उज्जैन मंदिर, उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ मंदिर और उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर भी शामिल हैं, जिनका नियंत्रण वहां की सरकारों के पास है.

हालांकि देश के कुछ बड़े मंदिर ऐसे भी हैं, जिनका अपना स्वतंत्र बोर्ड है, जिसपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है. इनमें सिद्धिविनायक मंदिर है. शिरडी का साईं मंदिर है. वैष्णोदेवी मंदिर है. अक्षरधाम मंदिर है. जो अपने हिसाब से मंदिर का मैनेजमेंट देखते हैं.

मंदिरों के प्रबंधन में सरकारी नियंत्रण को लेकर कई बार अदालत ने टिप्पणी की है. 2014 में तमिलनाडु के ही चिदंबरम नटराज मंदिर को लेकर सर्वोच्च अदालत ने एक बड़ी टिप्पणी की थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मंदिर का प्रशासन पुजारियों और समुदाय के पास होना चाहिए, न कि सरकार के पास. अगर मंदिर में कुप्रबंधन का स्पष्ट सबूत मिले तो तभी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है.

हालांकि तमिलनाडु सरकार पर कई बार यह आरोप लग चुका है कि वो मंदिर के पैसों का उपयोग राज्य के विकास कार्य के लिए करती है. HR&EC को हटाने या फिर संशोधित करने की मांग होती रही है. विद्वानों का मानना है कि मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण हिंदुओं के धर्मनिरपेक्ष अधिकार का उल्लंघन है. इसलिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग जा रही है, ताकि मंदिरों का हिसाब-किताब सरकार उसके पास रहे. मंदिरों का धन हिंदुओं के लिए ही इस्तेमाल हो.

अदालत ने खींच दी नई लकीर

जब मंदिर पर सरकारी नियंत्रण को खत्म करने की मांग की जा रही है, जब तमिलनाडु में अदालत ने नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है, तब आपको ये भी अवश्य जानना चाहिए कि हिंदुओं के मंदिर पर सरकार का कंट्रोल है. लेकिन मस्जिद या फिर चर्च में सरकारी हस्तक्षेप कितना है?

मस्जिदों के मैनेजमेंट में किसी भी राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है. वक्फ बोर्ड ही मस्जिदों का प्रबंधन देखती है. हालांकि अगर कुछ मस्जिदें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है तो फिर सरकार उसके संरक्षण में दखल दे सकती है. लेकिन धार्मिक कार्यों में बिल्कुल भी दखल नहीं है. लेकिन मंदिर में तो पुजारी, प्रसाद से लेकर त्योहार तक में सरकारी दखल है.

चर्चों का प्रबंधन आमतौर पर ईसाई धार्मिक संगठनों, ट्रस्टों या डायोसीज़ द्वारा किया जाता है. भारत में चर्च स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक और प्रशासनिक मामलों को संभालते हैं.

मतलब मस्जिदों या फिर चर्चों में सरकारी नियंत्रण न्यूनतम है. गुरुद्वारों के संचालन में भी सीधे सरकारी हस्तक्षेप नहीं है. लेकिन मंदिरों में ये हस्तक्षेप इतना अधिक है कि हिंदू भक्तों का धन सरकार अपने विकास कार्य तक में खर्च कर लेती है. यही वजह है कि विवाह मंडप के बहाने मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ी लकीर खींच दी है.