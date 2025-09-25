बुरे फंसे जज साहब, DSP से बदला लेने के लिए किया था अपनी पावर का मिसयूज; जांच में सामने आई पूरी बात

Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित जांच में पाया गया कि न्यायाधीश ने डीएसपी से बदला लेने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था. बता दें, राज्य के कांचीपुरम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पा यू चेम्मल ने अपने PSO के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण एक DSP को हिरासत में लेने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग किया था.
Madras High Court: मद्रास उच्च न्यायालय ने कांचीपुरम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पा यू चेम्मल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। उच्च स्तरीय जांच में पाया गया कि उन्होंने व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और उनके पूर्व निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए न्यायिक अधिकार का दुरुपयोग किया। न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार ने निर्देश दिया कि जांच रिपोर्ट सतर्कता समिति और स्थानांतरण समिति के समक्ष रखी जाए तथा कहा कि न्यायाधीश चेम्मल का कांचीपुरम में बने रहना अब उचित नहीं है.
बता दें, ये मामला एक ग्राहक और जज के पूर्व निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) से जुड़े एक बेकरी मालिक के बीच बासी केक को लेकर हुए मामूली विवाद से जुड़ा है, जिसे जुलाई में आपसी सहमति से सुलझा लिया गया था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बेकरी मालिक शिवकुमार जज के पूर्व निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) आर लोकेश्वरन के ससुर हैं. हालांकि, लोकेश्वरन पर झूठी अफवाहें फैलाने का संदेह होने पर न्यायाधीश ने कथित तौर पर पुलिस पर उनके और उनके परिवार के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने का दबाव डाला.
4 सितंबर को न्यायाधीश ने अधिनियम के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए एक निष्कासन आदेश जारी किया जिसमें लोकेश्वरन और अन्य को कांचीपुरम से दूर रहने के लिए कहा गया. चार दिन बाद, उन्होंने जांच के लिए नियुक्त डीएसपी एम शंकर गणेश को तलब किया और उन पर बेकरी मालिक को गिरफ्तार न करने का आरोप लगाया और उन्हें एससी/एसटी अधिनियम की धारा 4 के तहत हिरासत में भेज दिया.
जज ने किया था अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल
बाद में 9 सितंबर को इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया. कांचीपुरम के पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए न्यायमूर्ति सतीश कुमार ने रिमांड आदेश को पूरी तरह से अनुचित और न्यायिक शक्तियों से परे बताते हुए रद्द कर दिया. अदालत ने फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता न ही अदालतें औपचारिक शिकायतों के बिना स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती हैं. रजिस्ट्रार (सतर्कता) जैसिंथा मार्टिन द्वारा की गई जांच में पुष्टि हुई कि न्यायाधीश ने पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को प्रभावित करने की भी कोशिश की थी और एक स्थानीय दवाखाने के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई की थी. न्यायमूर्ति कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि न्यायाधीश ने व्यक्तिगत बदला लेने के लिए अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था.
