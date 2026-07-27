/मद्रास हाईकोर्ट से सीएम विजय को बड़ा झटका, करूर भगदड़ के पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने का आदेश रद्द

Tamil Nadu News: मद्रास हाईकोर्ट से तमिलनाडु के सीएम विजय को बड़ा झटका लगा है. मद्रास हाईकोर्ट ने विजय की अगुवाई वाली TVK सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें पिछले साल करूर में मची भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी.
न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार का फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सरकारी नौकरी में अवसर की समानता) सीधा उल्लंघन है. बता दें कि पिछले करूर में विजय की रैली के दौरान भगदड़ मची थी, जिसमें 41 लोगों की जान गई थी.
इसी साल जुलाई के महीने की शुरुआत में सीएम ने भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के 32 कानून वारिसों को अनुकंपा के आधार पर नियु्ति आदेश सौंपे थे. अनुकंपा के आधार पर ये नियुक्तियां राज्य सरकार के राहत और पुनर्वास उपायों का हिस्सा हैं, जिनका मकसद पीड़ित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है.
हालांकि, AIADMK के वरिष्ठ नेता आरबी उदयकुमार ने विजय की सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए इसे धोखा करार दिया था. उन्होंने कहा था कि यह कदम आम परिवारों के उन लाखों युवाओं की आजीविका पर चोट करता है जो सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों तक इंतजार करते हैं. बाद में यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा. न्यायालय ने इस आदेश को रद्द करते हुए कहा कि इस कदम से दूसरों के लिए भी ऐसी नौकरी की मांग करने का रास्ता खुल जाएगा.
विजय की रैली में मची भगदड़ में बच्चों समेत 41 लोगों की जान गई थी. पुलिस ने जांच में पाया था कि विजय के देर से आने के कारण भीड़ तय क्षमता से ज़्यादा बढ़ गई थी. इस के अलावा पीने के पानी, खाने और टॉयलेट की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था.
हालांकि, उस दौरान टीवीके की ओर से पुलिस की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया था. टीवीके ने पुलिस की नाकामी के साथ-साथ पूर्व DMK मंत्री सेंथिल बालाजी की साजिश का आरोप लगाया.
करूर की विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ का मामला अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. न्यायालय ने जांच को SIT से हटाकर सीबीआई को सौंप दिया. इसके साथ ही एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की जरूरत पर भी जोर दिया. इस मामले की जांच जारी है, जिसमें रैली के कई पहलुओं को देखा जा रहा है. इसमें जैसे भीड़-प्रबंधन की व्यवस्था, विजय के आने का समय और पार्टी आयोजकों व स्थानीय अधिकारियों के बीच तालमेल जैसे मुद्दे शामिल हैं.