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मद्रास हाईकोर्ट से सीएम विजय को बड़ा झटका, करूर भगदड़ के पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने का आदेश रद्द

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के सीएम विजय के एक फैसले को रद्द कर दिया है. विजय के लिए यह बड़ा झटका है. पूरा मामला पिछले साल करूर में टीवीके की रैली में मचे भगदड़ से जुड़ा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 27, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:16 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट से सीएम विजय को बड़ा झटका, करूर भगदड़ के पीड़ितों के परिजनों को नौकरी देने का आदेश रद्द
Image Credit: फाइल फोटो

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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