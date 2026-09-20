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रंग-रूप और अंग्रेजी से नहीं तय होगी जाति: मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SC सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश पलटा

मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा और कड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया कि किसी के रंग-रूप, कद-काठी या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने से उसकी जाति तय नहीं हो सकती. आखिर यह पूरा विवाद क्या है और कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा? आइए आसान शब्दों में समझते हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Sep 20, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 10:53 PM IST
रंग-रूप और अंग्रेजी से नहीं तय होगी जाति: मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SC सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश पलटा
Image Credit: मद्रास हाईकोर्ट ने जाति तय करने वाले &#039;लुक टेस्ट&#039; को किया खारिज

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर न्यूज टीम का हिस्सा हैं, देश विदेशी की खबरें कवर करते हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. जी न्यूज में खेल से जुड़ी खबरों के बाद अब न्यूज टीम के साथ रियलटाइम न्यूज पर काम कर रहे हैं. एक्सप्लेनर और किसी भी मुद्दे पर रिसर्च के साथ उसे आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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