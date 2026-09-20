/रंग-रूप और अंग्रेजी से नहीं तय होगी जाति: मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, SC सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश पलटा

क्या किसी इंसान के रंग-रूप, कद-काठी या उसके बात करने के सलीके को देखकर उसकी जाति तय की जा सकती है? मद्रास हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा ही अजीब मामला पहुंचा, जहां एक अधिकारी को सिर्फ इसलिए गैर-दलित बता दिया गया क्योंकि वह 'गोरे रंग का, अच्छी कद-काठी वाला और अंग्रेजी बोलने वाला' था. हाईकोर्ट ने जाति परखने के इस अजीबोगरीब पैमाने को पूरी तरह बकवास करार दिया है. कोर्ट ने अधिकारी का SC सर्टिफिकेट रद्द करने वाले आदेश को पलटते हुए साफ कर दिया कि शारीरिक बनावट का जाति से कोई लेना-देना नहीं है.
यह मामला चेन्नई कस्टम्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर एम. रविकुमार से जुड़ा है. उन्होंने दिसंबर 1986 में 'हिंदू आदि द्रविड़' (SC) जाति का सर्टिफिकेट बनवाया था. इसी सर्टिफिकेट के दम पर उन्हें सरकारी नौकरी भी मिली. करीब 40 साल की नौकरी के बाद, 30 मई 2026 को उनका रिटायरमेंट होना था, लेकिन विदाई से ठीक पहले उनके जाति प्रमाण पत्र पर सवाल खड़े हो गए. तिरुवन्नामलाई की विजिलेंस कमेटी ने इस मामले की जांच की और 4 मई को अपना फैसला सुनाते हुए उनके SC सर्टिफिकेट को फर्जी करार दे दिया.
विजिलेंस कमेटी ने रविकुमार के दावे को नकारने के लिए सिर्फ कागजात या उनके परिवार का इतिहास ही नहीं देखा, बल्कि उनके हुलिए और रंग-रूप को भी वजह बना डाला. जांच रिपोर्ट में अजीब तर्क देते हुए लिखा गया कि रविकुमार और उनका परिवार 'गोरे रंग का है, उनका कद लंबा और शरीर तगड़ा है, उनके बाल घुंघराले हैं और वे तमिल के साथ फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलते हैं'.
जस्टिस डी. भरत चक्रवर्ती की बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए विजिलेंस कमेटी के आदेश को सीधे रद्द कर दिया. कोर्ट ने साफ कहा कि कोई कैसा दिखता है या कौन सी भाषा बोलता है, इसका उसकी जाति की जांच से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं हो सकता.
अदालत ने माना कि कमेटी के तर्कों में ठोस सबूतों की भारी कमी थी. जज ने साफ किया कि इस बात पर तो कोई झगड़ा ही नहीं है कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति (SC) से ताल्लुक रखता है, असली सवाल बस इतना था कि हिंदू धर्म में उनकी 'घर वापसी' सच्ची थी या नहीं, और क्या उनके समुदाय ने उन्हें अपनाया था.
इस मामले की जड़ें काफी पुरानी हैं. रविकुमार के पिता शुरुआत में 'हिंदू आदि द्रविड़' ही थे. साल 1960 में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था. इसके बाद 1966 में रविकुमार का जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ. रविकुमार के अनुसार, साल 1983 में उन्होंने और उनके पिता ने चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति-रिवाज के साथ दोबारा हिंदू धर्म में वापसी कर ली थी. धर्म बदलने के बाद पिता का नाम 'आर. अय्यावू जेम्स' से बदलकर 'आर. मुनुसामी' हो गया और रविकुमार का नाम 'ए. सुंदरराजन' से 'एम. रविकुमार' रखा गया. साल 1986 में उन्हें जो जाति प्रमाण पत्र मिला था, उसमें भी धर्म बदलने और फिर हिंदू धर्म में वापस लौटने की पूरी जानकारी साफ-साफ दर्ज थी.
जांच समिति के सामने रविकुमार ने साफ कहा कि वह और उनकी पत्नी पूरी तरह हिंदू रीति-रिवाज मानते हैं. वे हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं और बच्चों की परवरिश भी उसी माहौल में की है. अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने शादी, बच्चों के मुंडन, कान छिदवाने और बेटी के ब्याह तक की तस्वीरें पेश कीं. यहां तक कि एक मानवविज्ञानी (एंथ्रोपोलॉजिस्ट) ने खुद उनके घर जाकर पूजा घर देखा था.
दूसरी तरफ, सरकारी वकील का आरोप था कि यह परिवार सिर्फ नौकरी और आरक्षण का फायदा उठाने के लिए हिंदू बना हुआ है, जबकि असलियत में वे ईसाई धर्म ही मान रहे हैं. वकील ने दलील दी कि रविकुमार के पिता को ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया गया था. साथ ही उन्होंने चेहरे-मोहरे को जांच का आधार बनाने का भी बचाव किया.
इस पर रविकुमार के वकील ने पलटवार करते हुए बताया कि रविकुमार के छोटे भाई ईसाई ही थे. पिता के आखिरी वक्त में रविकुमार चेन्नई में नौकरी कर रहे थे, इसलिए भाई ने ही पिता की देखभाल की और अंतिम संस्कार का जिम्मा संभाला. ऐसे में पिता को दफनाने की वजह से रविकुमार की आस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता.
जांच कमेटी की जल्दबाजी और लापरवाही का आलम तो देखिए. कमेटी ने अपने आदेश में यह तक लिख दिया कि रविकुमार के '1994 के राशन कार्ड में उनकी बेटी का नाम ईसाई दर्ज था.' जब यह बात अदालत पहुंची, तो रविकुमार ने सरकारी कागजात सामने रख दिए. उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बेटी का जन्म ही 10 नवंबर 1998 को हुआ था. यानी जिस बच्ची का 1994 में वजूद ही नहीं था, कमेटी ने उसे भी राशन कार्ड में दर्ज बता दिया. हाईकोर्ट ने सरकार के इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूरी तरह बेतुका और हवा-हवाई करार दिया.
इस पूरे मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए एक अहम बात कही. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कागजों पर धर्म बदल लेना ही काफी नहीं होता, बल्कि उस धर्म में सच्चा विश्वास होना और समाज द्वारा आपको अपनाया जाना सबसे जरूरी है.