'हर दरगाह नहीं है वक्फ की संपत्ति...', बोर्ड के किस दावे पर मद्रास हाईकोर्ट ने की टिप्पणी?

बता दें कि देश के अलग-अलग राज्यों में वक्फ की तकरीबन 8 लाख 72 हजार संपत्तियां बताई जाती हैं. इनमें से 5 लाख 17 हजार संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल पर आवेदन किया गया था. रजिस्ट्रेशन के बाद लगभग 2 लाख 16 हजार संपत्तियों को वेरिफाई कर दिया गया है. तकरीबन 2 लाख 13 हजार संपत्तियों का वेरिफिकेशन अभी बाकी है. 80 हजार से ज्यादा संपत्तियों का वेरिफिकेशन अभी प्रोसेस में है. लगभग ढाई से साढ़े तीन लाख ऐसी संपत्तियां हैं जिनके पंजीकरण के लिए पोर्टल पर आवेदन ही नहीं किया गया.