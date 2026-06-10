'हर दरगाह नहीं है वक्फ की संपत्ति...', बोर्ड के किस दावे पर मद्रास हाईकोर्ट ने की टिप्पणी?

Madras High Court: वक्फ संपत्ति को लेकर देशभर में रार छिड़ी है. तमाम मुस्लिम संगठन के लोग सरकार पर भी निशाना साधते रहे हैं. इसी बीच मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी दरगाह या मुस्लिम धार्मिक संस्थान के होने से ही वह अपने-आप वक्फ संपत्ति नहीं बन जाती और हर मुस्लिम धार्मिक संस्थान वक्फ संपत्ति नहीं है. इसके अलावा कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं.
इसके अलावा कोर्ट ने कहा वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट के तहत संपत्ति का कानूनी स्टेटस तय किए बिना अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकता. कोर्ट ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जिसमें चेन्नई के ट्रिपलिकेन इलाके में मौजूद 240 साल पुरानी दरगाह को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था.
कोर्ट ने कहा कि कानून में बताई गई कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना संस्थान पर नियंत्रण करने का अधिकार बोर्ड के पास नहीं है. फैसला सुनाते हुए जस्टिस के. गोविंदराजन थिलाकवदी ने कहा कि सिर्फ दरगाह के होने से बोर्ड को अधिकार क्षेत्र नहीं मिल जाता, जब तक कि संस्थान को कानून के अनुसार वक्फ के तौर पर स्थापित या माना न गया हो.
जज ने इस बात पर जोर दिया कि बोर्ड सिर्फ इसलिए अपना अधिकार नहीं बढ़ा सकता कि किसी संपत्ति पर कोई धार्मिक ढांचा या दरगाह मौजूद है. उन्होंने आगे कहा कि संस्थान पर नियंत्रण करने से पहले बोर्ड को अधिकार क्षेत्र से जुड़े तथ्यों को साबित करना होगा. यह विवाद तब शुरू हुआ जब तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने ऐतिहासिक ट्रिपलिकेन दरगाह को वक्फ संपत्ति घोषित करने का प्रस्ताव पास किया.
बता दें कि देश के अलग-अलग राज्यों में वक्फ की तकरीबन 8 लाख 72 हजार संपत्तियां बताई जाती हैं. इनमें से 5 लाख 17 हजार संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल पर आवेदन किया गया था. रजिस्ट्रेशन के बाद लगभग 2 लाख 16 हजार संपत्तियों को वेरिफाई कर दिया गया है. तकरीबन 2 लाख 13 हजार संपत्तियों का वेरिफिकेशन अभी बाकी है. 80 हजार से ज्यादा संपत्तियों का वेरिफिकेशन अभी प्रोसेस में है. लगभग ढाई से साढ़े तीन लाख ऐसी संपत्तियां हैं जिनके पंजीकरण के लिए पोर्टल पर आवेदन ही नहीं किया गया.