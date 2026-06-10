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'हर दरगाह नहीं है वक्फ की संपत्ति...', बोर्ड के किस दावे पर मद्रास हाईकोर्ट ने की टिप्पणी?

Madras High Court: वक्फ की संपत्ति को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि किसी दरगाह या मुस्लिम धार्मिक संस्थान के होने से ही वह अपने-आप वक्फ संपत्ति नहीं बन जाती.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 10, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:11 PM IST
'हर दरगाह नहीं है वक्फ की संपत्ति...', बोर्ड के किस दावे पर मद्रास हाईकोर्ट ने की टिप्पणी?

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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