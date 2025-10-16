Advertisement
Madurai Mayor Resigns: मदुरै की डीएमके मेयर इंद्राणी पोनवासंथ ने 200 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स घोटाले के आरोपों में इस्तीफा दे दिया है. उनके पति पोन वासंथ जेल गए, अब जमानत पर हैं. एआईएडीएमके पार्षद की PIL से घोटाला उजागर हुआ है. एसआईटी जांच कर रही है, जिसमें 150 इमारतों के टैक्स रिकॉर्ड में हेरफेर सामने आया है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 16, 2025, 09:32 AM IST
Madurai Mayor Indrani Ponvasanth: मदुरै शहर में 200 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स घोटाला सामने आने से हड़कंप मच गया है. डीएमके नेता और मदुरै की मेयर इंद्राणी पोनवासंथ ने इस मामले में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके पति पोन वासंथ जो इस केस में गिरफ्तार हुए थे, हाल ही में जमानत पर रिहा हुए हैं. उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया है कि इंद्राणी ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है. 

150 कमर्शियल इमारतों के प्रॉपर्टी टैक्स का मामला
2022 से 2024 के बीच, मदुरै कॉर्पोरेशन के कुछ अधिकारियों ने सॉफ्टवेयर सिस्टम में हेरफेर कर करीब 150 कमर्शियल इमारतों के प्रॉपर्टी टैक्स को कम कर दिया. इससे शहर के खजाने को 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इस फ्रॉड में कॉर्पोरेशन कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और बिचौलियों का नेटवर्क शामिल था. ये बात पिछले साल एक रूटीन ऑडिट में पकड़ी गई. तत्कालीन कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिनेश कुमार ने 6 सितंबर 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज की.

पार्षद की PIL ने खोला राज
एआईएडीएमके के एक पार्षद ने इस घोटाले को उजागर किया. उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में PIL दाखिल की, जिसमें डीएमके शासित कॉर्पोरेशन पर सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. पार्षद का दावा था कि इस घोटाले से जनता के पैसे का भारी नुकसान हुआ. कोर्ट ने सख्ती दिखाई और जुलाई 2024 में साउथ जोन के IG और मदुरै पुलिस कमिश्नर को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का आदेश दिया. इस SIT की कमान डीआईजी अभिनव कुमार संभाल रहे हैं, जिनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं.

अब तक क्या हुआ?
इस मामले में अब तक आठ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें एक पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर भी शामिल है. मेयर के पति पोन वासंथ भी इस केस में पकड़े गए थे. घोटाले के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सख्त कदम उठाया है. उन्होंने मदुरै कॉर्पोरेशन के चारों जोनल चेयरमैनों को हटा दिया. ये मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है, क्योंकि एआईएडीएमके इसे डीएमके के खिलाफ बड़ा हथियार बना रही है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Indrani Ponvasanth

