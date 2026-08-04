'मेरे पिता ने 1962 में दुकान शुरू की'...दुकानदार ने पीएम मोदी को लिखा खत, जवाब ने कर दिया इमोशनल

मणि ने बताया, 'सबसे पहले मैंने 10 हजार रुपए का लोन लिया और समय पर चुका दिया. इसके बाद 20 हजार रुपए का लोन लिया और उसका भी भुगतान कर दिया. फिर 50 हजार रुपए का लोन लिया, जिसे भी पूरी तरह चुका दिया. इसके बाद मैंने फिर से लोन की मांग की. अधिकारियों ने एक महीने इंतजार करने को कहा. एक महीने के भीतर ही फोन आया और केनरा बैंक के माध्यम से मुझे 50 हजार रुपए का चौथा लोन स्वीकृत कर दिया गया, जिसकी किस्तें मैं वर्तमान में चुका रहा हूं.'