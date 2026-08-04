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'मेरे पिता ने 1962 में दुकान शुरू की'...दुकानदार ने पीएम मोदी को लिखा खत, जवाब ने कर दिया इमोशनल

पीएम मोदी को धन्यवाद पत्र लिखने वाले मदुरै के दुकानदार को मिला प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब, बोले- 'यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान'.

Edited ByAtul Chaturvedi
Published: Aug 04, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:23 AM IST
'मेरे पिता ने 1962 में दुकान शुरू की'...दुकानदार ने पीएम मोदी को लिखा खत, जवाब ने कर दिया इमोशनल

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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